New Horizons ja Hubble-teleskooppi tekevät yhteistyötä tarkkailemaan Urania ja Neptunusta

Vuonna 2015 Pluton ohilennosta tunnettu New Horizons -avaruusalus lähtee uuteen tehtävään tarkkailla Urania ja Neptunusta. Nämä kaksi kaukaista planeettaa ovat aurinkokuntamme vähiten vierailtuja ja tarjoavat tutkijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden kerätä niistä lisää tietoa. Auttaakseen tätä pyrkimystä NASA tavoittaa amatööritähtitieteilijät lähettämään havaintojaan Uranuksesta ja Neptunuksesta.

Vain Voyager 2 on vieraillut Uranuksessa ja Neptunuksessa lyhyesti aiemmin, mikä tekee meillä olevista tiedoista rajoitettua näistä planeetoista. New Horizons tarjoaa kuitenkin taaksepäin katsovan näkymän planeetoista sen sijainnista Kuiperin vyöhykkeellä, jossa Pluto asuu. Hubble-avaruusteleskooppi tarkkailee planeettojen valaistuja puolia, kun taas New Horizons ottaa kuvia niiden pimeistä puolista, kun aurinko on kaukana.

Amatöörihavainnot ovat ratkaisevan tärkeitä hahmotettaessa kokonaiskuvaa planeetoista, sillä ne voivat seurata Uranuksen ja Neptunuksen ilmakehän ominaisuuksia, kuten kirkkaita piirteitä. Koska New Horizonsin ja Hubblen havainnointiaika on rajallinen, amatööridata voi edelleen parantaa ymmärrystämme näistä kaukaisista maailmoista.

Osallistuakseen amatööritähtitieteilijät voivat lähettää kuviaan Uranuksesta ja Neptunuksesta verkkoon hashtagilla #NHIceGiants X:ssä (tunnetaan aiemmin nimellä Twitter) tai Facebookissa. Vaihtoehtoisesti kuvat voidaan lähettää verkossa oleellisten tietojen, kuten päivämäärän, kellonajan ja käytetyn suodattimen kaistanpäästön, kera.

Uranus ja Neptunus ovat tällä hetkellä näkyvissä suurimman osan yöstä, ja Uranus nousee ja laskee myöhemmin kuin Neptunus. Uranus löytyy Oinas tähdistöstä Jupiterin ja Plejadien välissä, kun taas Neptunus on Kalojen lounaisosassa. Näiden kaukaisten planeettojen tarkkaileminen vaatii kärsivällisyyttä ja hyvän kokoista kaukoputkea, mutta ponnistelu on sen arvoista, jotta voimme parantaa tietämystämme aurinkokunnan kaukaisimmista maailmoista.

