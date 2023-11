Musiikin ja kosmoksen leikkauspiste: tähtitieteen kääntäminen taiteeksi

By

Yötaivaan kauneus ja mysteerit ovat jo pitkään valloittaneet ihmiskunnan mielikuvituksen. Etenkin taiteilijat ovat usein saaneet inspiraatiota kosmoksen laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Vaikka teleskoopit, kuten Chandra X-ray Observatory, Hubble ja Spitzer, ovat tarjonneet edistyneen käsityksen maailmankaikkeudesta, yötaivaan viehätys säilyy. Nyt NASAn Chandra X-ray Observatoryn ja SYSTEM Soundsin yhteistyö on kuronut umpeen tieteen ja taiteen välistä kuilua ja luonut ainutlaatuisen projektin, joka tunnetaan nimellä A Universe of Sound.

A Universe of Sound on datasonifikaatioprojekti, joka muuntaa NASAn teleskooppien visuaalisesti upeat syväavaruustiedot kuultaviksi koostumuksiksi. Käyttämällä matemaattisia kartoituksia digitaalisen äänen määrittämiseen pikseliarvoille, projekti antaa kuuntelijoille mahdollisuuden kokea tähtitieteellistä dataa kuuloaistin kautta. Toisin kuin aikaisemmissa datasonifikaatiopyrkimyksissä, säveltäjä Sophie Kastner on vienyt tämän projektin askeleen pidemmälle luomalla musiikkia, jota taitavat muusikot voivat soittaa oikeilla soittimilla.

Kastnerin uusin kappale "Where Parallel Lines Converge" muuttaa Linnunradan galaktisen keskuksen röntgen-, infrapuna- ja optisen visuaalisen datan dissonantiksi nuottien sinfoniaksi. Vuonna 2009 luodusta yhdistelmäkuvasta inspiraatiota saava Kastner keskittyy kiehtoviin elementteihin, kuten kaksoistähtijärjestelmään, näkyvät filamentit ja supermassiivinen musta aukko Linnunradan keskellä.

Taiteellisen tulkinnan ja taustalla olevien matemaattisten periaatteiden yhdistelmällä A Universe of Sound yhdistää saumattomasti taiteen ja tieteen. Tietokonealgoritmit kartoittavat matemaattisesti Chandran, Hubblen ja Spitzerin tiedot ääniksi, jotka ihmiset havaitsevat. Kastner ottaa sitten nämä tiedot ja lisää taiteellisen käänteen, mikä varmistaa, että todelliset muusikot voivat soittaa musiikkia.

Tämä projekti tarjoaa ihmisille uuden ja ainutlaatuisen tavan olla vuorovaikutuksessa kosmoksen kanssa yhdistämällä tieteen työkalut ja taiteellisen ilmaisun voiman. Kuten Kastner kuvailee, käännetyn datan ottaminen avaruudesta ja siihen inhimillinen käänne on kuin fiktiivinen tarina, joka perustuu todellisiin faktoihin. Se on osoitus kestävästä yhteydestä ihmiskunnan ja yötaivaan välillä.

Kastnerin sävellys "Where Parallel Lines Converge" on ladattavissa nuottina Chandran verkkosivustolta, jotta voit tutkia tähtitieteen ja taiteen risteyskohtaa. Teoksen äänitti Ensemble Éclat ja sitä johti Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound tarjoaa tuoreen näkökulman universumin ymmärrykseen ja kutsuu meidät tutkimaan kosmosta musiikin harmonioiden ja melodioiden kautta.

FAQ:

1. Mikä on äänen universumi?

A Universe of Sound on NASAn Chandra X-ray Observatoryn ja SYSTEM Soundsin yhteistyöprojekti, joka muuntaa syvän avaruuden visuaalisen datan kaukoputkesta kuultaviksi koostumuksiksi.

2. Kuinka A Universe of Sound toimii?

Tietojen sonifikaatioalgoritmit kartoittavat matemaattisesti NASA-teleskooppien visuaalisen datan ääniksi, jotka ihmiset voivat havaita. Taitavat muusikot soittavat sitten näitä ääniä oikeilla instrumenteilla ja luovat ainutlaatuisia sävellyksiä.

3. Mikä on Äänen universumin tarkoitus?

A Universe of Sound pyrkii kuromaan umpeen tieteen ja taiteen välistä kuilua tarjoamalla ihmisille uuden tavan olla vuorovaikutuksessa kosmisen tiedon kanssa. Se tarjoaa mahdollisuuden kokea maailmankaikkeuden ihmeet kuuloaistin kautta.

4. Mikä on Sophie Kastnerin panoksen merkitys?

Säveltäjä Sophie Kastner vie datasonifikaatioprojektia pidemmälle luomalla musiikkia, jota taitavat muusikot voivat soittaa oikeilla soittimilla, lisäämällä projektiin taiteellista käännettä. Hänen sävellyksensä, kuten "Where Parallel Lines Converge", tarjoavat ainutlaatuisen tulkinnan kosmisesta datasta.

5. Kuinka voin kokea äänen universumin?

Yksi Sophie Kastnerin sävellyksistä, "Where Parallel Lines Converge", on ladattavissa nuottina Chandran verkkosivuilta. Sitä voi kuunnella myös Ensemble Éclatin esittämien äänitteiden kautta.