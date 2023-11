Uusia näkemyksiä Kepler 385 -planeettajärjestelmästä, joka paljastettiin päivitetyssä luettelossa

Äskettäinen tutkimus on paljastanut kiehtovia uusia yksityiskohtia Kepler 385 -planeettajärjestelmästä, jonka NASAn Kepler-tehtävä löysi lähes kymmenen vuotta kestäneen planeetanmetsästysmatkansa aikana, joka päättyi vuonna 2018. Järjestelmä, joka sijaitsee noin 4,670 2014 valovuoden päässä Maasta, koostuu seitsemästä planeettasta, jotka ovat lähellä tähtensä. Vaikka jotkin planeetat vahvistettiin aiemmin vuonna XNUMX, päivitetty luettelo vahvistaa kaikkien planeettojen olemassaolon järjestelmässä ja tarjoaa uusia näkemyksiä niiden ominaisuuksista.

NASAn Amesin tutkimuskeskuksen tutkija Jack Lissauerin johtama eksoplaneettojen tutkijaryhmä kokosi tähän mennessä tarkimman listan Kepler-planeettaehdokkaista. Heidän havainnot julkaistaan ​​Journal of Planetary Science -lehdessä otsikolla "Päivitetty Katalogi Kepler Planet Candidates: Focus on Accuracy and Orbital Periods". Tämä kattava luettelo antaa tähtitieteilijöille mahdollisuuden tutkia edelleen näiden eksoplaneettojen ominaisuuksia ja laajentaa tietämystään näistä kaukaisista maailmoista.

Yksi Kepler 385 -järjestelmän kiehtovimmista puolista on, että kaikki seitsemän planeettaa ovat suurempia kuin Maa mutta pienempiä kuin Neptunus. Kahden sisimmän planeetan uskotaan olevan kivisiä ja niillä saattaa olla ohut ilmakehä. Loput viisi planeettaa ovat noin kaksi kertaa Maan kokoisia ja niillä on todennäköisesti paksu ilmakehä. Tämä ainutlaatuinen järjestelmä tarjoaa tutkijoille tiedon kultakaivoksen syventääkseen ymmärrystään planeettajärjestelmistä ja tarjoaa mahdollisuuden verrata näitä kaukaisia ​​maailmoja omaan aurinkokuntaamme.

Päivitetty luettelo ei ainoastaan ​​valaise Kepler 385 -järjestelmää, vaan sisältää myös tietoja lähes 4,400 700 planeettaehdokkaasta ja XNUMX moniplaneettajärjestelmästä. Parantamalla isäntätähtien mittauksia käyttämällä ESAn Gaia-avaruusaluksen tietoja, tutkijat pystyivät analysoimaan kulkuaikojen jakautumista, mikä auttoi paljastamaan uusia näkemyksiä planeettojen kiertoradan luonteesta moniplaneettajärjestelmissä.

Mielenkiintoista on, että tutkimuksessa havaittiin, että järjestelmillä, joissa on enemmän kauttakulkuplaneettoja, on yleensä enemmän ympyränmuotoisia kiertoradoja. Tämä havainto, jota tukee suorempi ja mallista riippumaton lähestymistapa, kyseenalaistaa aiemman päätelmän, jonka mukaan pienillä planeetoilla, joilla on enemmän läpikulkuplaneettoja, on pienempiä kiertoradan epäkeskisuuksia.

Vaikka Kepler 385 -järjestelmä ei ole asumiskelpoinen voimakkaan säteilyn vuoksi, tämä päivitetty luettelo rikastaa ymmärrystämme eksoplanetaarisista järjestelmistä ja tasoittaa tietä uusille löydöille ja oivalluksille. Paremmilla tiedoilla ja analyyseillä tähtitieteilijät ja tutkijat voivat jatkaa galaksimme ihmeiden tutkimista ja eksoplanetaaristen järjestelmien mysteerien paljastamista.

