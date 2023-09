NASA luovuttaa kuvantamisspektrometrin planeetalle integroitavaksi Tanager-satelliittiin

By

NASAn Jet Propulsion Laboratory (JPL) on luovuttanut kuvantamisspektrometrin amerikkalaiselle Earth-kuvausyritykselle Planetille integroitavaksi Tanager 1 -hyperspektrisatelliittiin. Tämä virstanpylväs on merkittävä askel Carbon Mapper Coalitionille, jonka tavoitteena on ymmärtää paremmin globaaleja metaani- ja hiilidioksidipäästöjä.

JPL:n kehittämä kuvantamisspektrometri tulee olemaan ratkaisevassa roolissa pistelähteiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen havaitsemisessa, määrittämisessä ja kvantifioinnissa. Se tarjoaa arvokasta tietoa liittouman tehtävän tukemiseksi.

Osana sitoutumistaan ​​koalitioon Planet työskentelee aktiivisesti kahden hyperspektrisen satelliitin, Tanager 1:n ja Tanager 2:n, rakentamiseksi ja laukaisemiseksi. Tanager 1:n odotetaan olevan valmis laukaisuun vuonna 2024.

Lisäksi Planet ajaa eteenpäin Pelikaani-ohjelmallaan. Ensimmäinen Tech Demo, TD1, on täysin rakennettu ja sen on määrä julkaista myöhemmin tänä vuonna. TD1:n ensisijaisena tavoitteena on testata satelliittialustaa ja toimintajärjestelmiä kiertoradalla. TD1:stä saadut opetukset auttavat Pelican- ja Tanager-satelliittien tulevissa iteraatioissa.

Planet tekee myös aktiivisesti yhteistyötä käyttäjien kanssa heidän Early Access -ohjelmassaan (EAP) ymmärtääkseen, kuinka hyperspektridata voi tarjota eniten arvoa eri organisaatioille. Hyödyntämällä synteettistä dataa, joka on kehitetty yhteistyössä Rendered.ai:n kanssa, Planet pyrkii keräämään kattavaa palautetta markkinoilta ja tunnistamaan innovatiivisia sovelluksia ja käyttötapauksia tulevaisuuden hyperspektriselle datalle.

Tämän kuvantamisspektrometrin integroinnin Tanager 1 -satelliittiin sekä NASA että Planet edistyvät kohti yhteistä tavoitettaan seurata ja ymmärtää kasvihuonekaasupäästöjä tehokkaammin. Tämä yhteistyö tasoittaa tietä paremmille ilmastonmuutosanalyyseille ja -toimille.

