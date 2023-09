Kansainvälisen avaruusaseman tulevaisuus: NASA ehdottaa Yhdysvaltain Deorbit-ajoneuvoa

NASA on ilmoittanut aikovansa lopettaa kansainvälisen avaruusaseman (ISS) vuosikymmenen loppuun mennessä. Osana aseman suunniteltua eläkkeelle NASA on ehdottanut US Deorbit Vehicle (USDV) -avaruusaluksen kehittämistä, joka on suunniteltu turvallisesti kiertämään ISS:ää. Viiden avaruusjärjestön yhteisyritys ISS on ollut toiminnassa vuodesta 1998, ja sen on määrä jatkua vuoteen 2030 saakka, ja Venäjä sitoutuu vähintään vuoteen 2028.

ISS:n turvallinen kiertorata on kaikkien viiden avaruusjärjestön yhteinen vastuu, jonka tavoitteena on välttää asuttuja alueita. Valmistautuessaan ISS:n eläkkeelle, NASA pyrkii siirtämään toimintansa matalalla Maan kiertoradalla kaupallisesti omistetuille ja käyttämille alustoille. Tämän muutoksen tavoitteena on varmistaa jatkuva pääsy ja läsnäolo avaruudessa tutkimukselle, teknologian kehitykselle ja kansainväliselle yhteistyölle.

Aiemmissa strategioissa ISS:n kiertoradalta käytettiin useita Roscosmos Progress -avaruusaluksia. Viimeaikaiset arvioinnit ovat kuitenkin saaneet NASAn ehdottamaan uuden avaruusaluksen, USDV:n, kehittämistä, joka tarjoaisi kestävämpiä ominaisuuksia vastuulliseen kiertokulkuun. USDV keskittyy lopulliseen kiertoradalla tapahtuvaan toimintaan ja voi olla joko uusi avaruusaluksen suunnittelu tai muunnos olemassa olevasta avaruusaluksesta. Se suunnitellaan toimimaan ensimmäisellä lennolla ja sillä on riittävä redundanssi- ja poikkeamien palautumiskyky kriittisen deorbit-polton suorittamiseen.

USDV:n kehittäminen on monimutkaista ja aikaa vievää työtä, joka vaatii vuosien kehitystä, testausta ja sertifiointia. Tämä ehdotettu avaruusalus edustaa kuitenkin merkittävää muutosta NASAn lähestymistavassa ISS:n kiertoradalta ja varmistaa avaruusaseman turvallisen ja kontrolloidun käytöstäpoiston.

Lähteet:

– NASA ehdottaa deorbit-ajoneuvoa kansainvälisen avaruusaseman eläkkeelle. (2023, 21. syyskuuta). Intia tänään.