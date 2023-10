NASA:n 16. vuotuinen von Braunin avaruustutkimussymposiumi, jossa keskitytään avaruustieteen ja -tutkimuksen edistämiseen

NASA kutsuu tiedotusvälineiden edustajat osallistumaan 16. vuotuiseen von Braun Space Exploration Symposiumiin, joka järjestetään keskiviikosta perjantaihin 25.-27. lokakuuta Alabaman yliopistossa Huntsvillessä. Tämän vuoden teema on "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond", ja symposiumissa on puhujia hallitukselta, teollisuudesta ja tiedemaailmasta, jotka keskustelevat uusimmasta kehityksestä, tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista avaruustieteen ja -tutkimuksen alalla.

NASAn osallistujista johtaja Bill Nelson pitää puheenvuoron palkintolounaalla 25. lokakuuta. Lounaalla keskustellaan myös ihmisten laskeutumisjärjestelmistä. Media, joka on kiinnostunut keskustelemaan järjestelmänvalvojan Nelsonin kanssa, voi ottaa yhteyttä Jackie McGuinnessiin osoitteessa [email protected]. Median jäsenten, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan symposiumiin, tulee ottaa yhteyttä American Astronautical Societyn toiminnanjohtajaan Jim Wayyn numeroon [email protected] tai numeroon 703-866-0021 valtakirjaa varten.

Tapahtuma alkaa NASAn Marshall Space Flight Centerin vt. johtajan Joseph Pelfreyn avauspuheenvuorolla, joka myös moderoi Artemis-paneelia keskiviikkoaamuna. Muita Marshall Space Flight Centerin puhujia ovat Shane Canerday, ilmailu-insinööri; John Honeycutt, Space Launch Systems -ohjelman johtaja; Dayna Ise, tiede- ja teknologiatoimiston apulaisjohtaja; Mallory James, ilmailu-insinööri; Mary Beth Koelbl, suunnitteluosaston johtaja; Jason Turpin, Propulsion vanhempi tekninen johtaja; ja Lisa Watson-Morgan, Human Landing System -ohjelman johtaja.

Lisätietoja symposiumista ja koko ohjelmasta on osoitteessa astronautical.org/events/vbs.

