NASA kutsuu kaikkia lähettämään nimensä Jupiterin Kuu Europaan

NASA tarjoaa avaruusharrastajille poikkeuksellisen tilaisuuden kaivertaa nimensä Europa Clipper -avaruusluotaimen kyytiin asennettavalle mikrosirulle. Avaruusaluksen on määrä kiertää Jupiterin kiertoradalla seuraavien viiden vuoden aikana, ja sen ensisijaisena tavoitteena on tutkia Eurooppaa, joka on yksi kaasujättiläisen kiehtovista kuuista, etsimään merkkejä asumiskelpoisuudesta. Tutkijat spekuloivat, että Europan ulkokerroksen alla saattaa olla valtameri.

Vaikka tämä aloite saattaa tuntua uudelta, NASA:lla on pitkät perinteet saada yleisö mukaan ja kutsua heitä aktiivisesti osallistumaan erilaisiin avaruustehtäviin. Vuonna 1995 ensimmäinen Mars-kulkija, Sojourner, nimettiin 19-luvun naisoikeusaktivistin Sojourner Truthin mukaan 12-vuotiaan tytön ehdotuksesta. Toinen esimerkki on mini-DVD, joka sisältää tuhansia allekirjoituksia ja joka lähetettiin Saturnille Cassini-Huygens-luotaimella.

Europa Clipper -tehtävä pyrkii tunnistamaan mahdolliset laskeutumispaikat tulevia Europa-lentotehtäviä varten. Se viettää kaksi vuotta tutkien Jupiterista poispäin olevaa puolta ja kaksi vuotta kaasujättiläistä päin olevaa puolta. Tehtävänsä päätteeksi avaruusalus törmää tarkoituksella Ganymedeen, joka on yksi Jupiterin muista kuuista.

Tähän mennessä mikrosirulle on lähetetty jo yli 840,000 31 nimeä, ja henkilöillä on vielä mahdollisuus lisätä nimensä määräaikaan XNUMX. joulukuuta asti. Osallistuakseen kiinnostuneet voivat vain käydä NASAn verkkosivuilla osoitteessa europa.nasa.gov ja rekisteröityä. Lisäksi Europa Clipper sisältää myös erikoisrunon "In Praise of Mystery: A Poem for Europa", jonka on kirjoittanut yhdysvaltalainen runoilijapalkinnon saaja Ada Limon.

Nimien lähettäminen avaruuteen symboloi ihmiskunnan peräänantamatonta uteliaisuutta ja horjumatonta haluamme tutkia kotiplaneettamme rajoja. Kun Europa Clipper lähtee eeppiselle matkalleen, se kantaa tuhansien ihmisten toiveita ja unelmia, jotka kaikki ovat innokkaita jättämään jälkensä valtavaan kosmokseen.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Voiko kukaan osallistua tähän aloitteeseen?

Ehdottomasti! Tämä aloite on avoin kaikille, ja kuka tahansa voi lähettää nimensä Jupiterin kuuhun Europaan.

2. Milloin nimien toimittamisen määräaika on?

Nimien lähetysaika on 31. joulukuuta.

3. Mitä muita esineitä Europa Clipper kuljettaa mukanaan?

Nimien lisäksi avaruusaluksessa on myös runo "In Praise of Mystery: A Poem for Europa", jonka on kirjoittanut yhdysvaltalainen runoilijapalkinnon saaja Ada Limon.

4. Mikä on Europa Clipper -operaation tarkoitus?

Europa Clipper -operaation ensisijainen tavoite on tutkia Eurooppaa ja etsiä asumiskelpoisuuden merkkejä sekä tunnistaa mahdollinen laskeutumispaikka tuleville Kuu-lennoille.

5. Kuinka monta nimeä on kerätty tähän mennessä?

Europa Clipper -tehtävää varten on kerätty jo yli 840,000 XNUMX nimeä.