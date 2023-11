NASA käynnistää Aurorasaurus-aloitteen Auroran seurannan mullistamiseksi

By

NASA jakoi äskettäin kunnioitusta herättävän valokuvan kansainväliseltä avaruusasemalta (ISS) otetun revontulien Instagramissa. Henkeäsalpaavan kuvan mukana oleva kuvateksti selitti, että kuva on otettu 418 kilometriä Utahin yläpuolella. Tämä valloittava ilmiö, joka tunnetaan nimellä revontulet tai revontulet, aiheutuu auringon toiminnan laukaisemista magneettisista myrskyistä, kuten auringonpurkausista tai koronaalimassasta.

Instagram-postaus keräsi nopeasti lähes 250,000 XNUMX tykkäystä ja lukuisat ihailijat ilmaisivat ihailunsa revontulien kauneudesta kommenttiosiossa. Viesti alkoi näppärästi lauseella "pilvinen, jossa mahdollisuus hehkua", viitaten suosittuun elokuvan nimeen.

Jännitys ei kuitenkaan lopu valokuvaan. NASAn kuvateksti esitteli myös uraauurtavan aloitteen nimeltä Aurorasaurus, jonka avulla ihmiset ympäri maailmaa voivat osallistua aktiivisesti revontulien seurantaan ja arvokkaan tiedon tarjoamiseen. Aurorasaurus on ensimmäinen kansalaistieteellinen aloite, joka on omistettu yksinomaan revontulien jäljittämiseen.

Tämän aloitteen kautta ihmiset voivat ilmoittaa revontulien havainnoista kirjautumalla Aurorasaurus-verkkosivustolle ja tarkistamalla havainnot. Tämä joukkolähteinen lähestymistapa on jo tuottanut merkittäviä oivalluksia. Tutkijat ovat havainneet, että sosiaalisen median alustoilla on ratkaiseva rooli avaruussäätapahtumien havaitsemisessa reaaliajassa. Lisäksi he ovat saaneet tietää, että revontulet näkyvät etelämpänä kuin aiemmin ennustettiin, kiitos kansalaisten toimittamien ilmoitusten.

Sisällyttämällä nämä kansalaisraportit avaruussäämalleihin tutkijat ovat pystyneet parantamaan revontulien ennusteiden tarkkuutta. Tämä tiedemiesten ja suuren yleisön välinen yhteistyö on mullistanut ymmärryksemme näistä kiehtovista luonnonilmiöistä.

Jos olet ollut onnekas todistamassa revontulia, jaa kokemuksesi alla olevissa kommenteissa. Ja jos sinulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta, älä huoli – Aurorasaurus-aloitteeseen osallistuminen saattaa viedä sinut askeleen lähemmäksi tämän lumoavan spektaakkelin todistamista.

FAQ:

K: Kuinka voin osallistua revontulien seurantaan Aurorasaurusen kautta?

V: Voit osallistua revontulien seurantaan kirjautumalla Aurorasaurus-verkkosivustolle ja vahvistamalla havaintosi.

K: Mitä tiedemiehet ovat oppineet Aurorasaurus-aloitteesta?

V: Tutkijat ovat havainneet, että avaruussää voidaan havaita reaaliajassa sosiaalisen median kautta ja revontulien näkyvyys ulottuu etelämmäksi kuin aiemmin ennustettiin.

K: Miten tiedemiesten ja yleisön välinen yhteistyö on parantanut revontulien ennusteita?

V: Sisällyttämällä kansalaisten toimittamia raportteja avaruussäämalleihin tutkijat ovat parantaneet merkittävästi revontulien ennusteiden tarkkuutta.