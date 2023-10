NASA lykkää avaruuskävelyä kansainvälisen avaruusaseman jäähdytysnestevuodon jälkeen

By

NASAn viranomaiset ovat päättäneet lykätä yhtä suunnitelluista avaruuskävelyistä vastauksena äskettäiseen jäähdytysnestevuotoon kansainvälisen avaruusaseman (ISS) venäläisellä osuudella. Alunperin torstaiksi 19. lokakuuta suunniteltu avaruuskävely tapahtuu nyt myöhemmin vuonna 2023, kun sekä NASA että Venäjän liittovaltion avaruusjärjestö Roscosmos jatkavat vuodon syyn tutkimista.

ISS:llä käytetty jäähdytysneste on ammoniakki, joka vaatii ylimääräisiä dekontaminaatiotoimenpiteitä, jos avaruuspukuisia astronautit ovat lähellä. Venäjän Nauka-tiedemoduulin vuoto tapahtui 9. lokakuuta, mutta pysähtyi samana päivänä. Tämä on kolmas kerta kuluneen vuoden aikana, kun Venäjän ISS-laitteissa on ammoniakkivuoto.

Roscosmos suunnittelee oman avaruuskävelynsä 25. lokakuuta tutkiakseen tarkasti 13 vuotta vanhan Rassvet-moduulin siirretyn jäähdyttimen, joka näyttää olevan viimeisimmän vuodon lähde. Vaikka jäähdytysneste ei ole myrkyllistä tai vaarallista miehistölle, asiantuntijat pyrkivät estämään pieniä aineen jäämiä pääsemästä sisäisiin järjestelmiin ja aiheuttamasta laitteiden huononemista ajan myötä.

NASAn siirretty avaruuskävely on tarkoitettu pienten huoltotehtävien suorittamiseen. Astronautit Loral O'Hara NASA:sta ja Andreas Mogensen Euroopan avaruusjärjestöstä keräävät näytteitä ISS:n ulkopuolelta etsiäkseen mikro-organismeja ja vaihtaakseen teräväpiirtokameran muun muassa. Tämän työn tarkka päivämäärä päätetään myöhemmin.

Onneksi NASAn suunnitteleman toisen avaruuskävelyn, vain naisten avaruuskävelyn 30. lokakuuta, on edelleen suunniteltu etenevän aikataulun mukaisesti. O'Haran kanssa NASAn astronautti Jasmin Moghbeli poistaa viallisen elektroniikkalaatikon ja vaihtaa laakerin, joka tarvitaan yhdelle aseman aurinkopaneelista.

Venäjän mukaan kaksi edellistä ammoniakkivuotoa ISS:llä johtuivat mikrometeoroidiiskuista. Joulukuussa 2022 ensimmäinen vuoto oli niin vakava, että Sojuz-avaruusaluksen miehistö jouduttiin siirtämään korvaavaan Sojuziin. Ongelman korjaaminen kesti useita avaruusalustoimituksia, minkä seurauksena astronautit viipyivät ISS:llä vuoden suunnitellun kuuden kuukauden sijaan. Helmikuussa 2023 venäläinen Progress-avaruusalus lastille koki myös oman ammoniakkivuodon.

Lähteet:

– NASAn virkamiesten blogikirjoitus