Kumihuone: Turvasuoja astronauteille ja miehistöille avaruuslaukaisujen aikana

Avaruusmatkailu on monimutkainen ja vaarallinen yritys, minkä vuoksi NASA ryhtyy laajoihin varotoimiin varmistaakseen astronautiensa ja miehistönsä turvallisuuden. Yksi tällainen varotoimenpide on Rubber Roomin luominen, piilotettu maanalainen laitos, joka sijaitsee laukaisualustojen alla Launch Pad 39 -kompleksissa Floridassa.

Kumihuone, joka on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä katastrofaalisen räjähdyksen varalta, koostuu tunneleiden ja bunkkereiden verkostosta, jotka on sijoitettu syvälle kohoavien rakettien ja niihin liittyvien rakenteiden alle. Sen tarkoituksena on tarjota turvasatama henkilöille, jotka saattavat joutua Saturn V:n räjähdyksen kohteeksi maassa.

Vaikka kukaan ei selviäisi tällaisesta räjähdyksestä, NASA kehitti prosessin antaakseen työntekijöille mahdollisuuden reagoida ja etsiä turvallisuutta. Pakoreitti alkaa yhdeksänkerroksisesta vesiliukumäestä, joka on pimeyden peitossa ja joka johdattaa ihmiset alas laukaisualustan syvyyksiin. Astronautien pako alkaa vielä korkeammalta ilmassa, kun he laskeutuvat avaruusaluksen kapselista mobiililaukaisualustalle nopealla hissillä vain 30 sekunnissa.

Sieltä miehistön jäsenet ampuivat alas kapeaa, jyrkkää kumitunnelia, jonka pituus on 60 metriä. Liukumäki on päällystetty vedellä nopeamman laskeutumisen varmistamiseksi. Liukumäeltä poistuttuaan työntekijät laskeutuivat kumipöydälle, joka oli toisinaan täynnä vettä, jolloin ihmiset luisuivat takaseinään.

Tämän jännittävän kokemuksen jälkeen työntekijät juoksivat räjähdyssuojattujen ovien läpi ja astuivat Kumihuoneeseen. Nimi tulee siitä, että kaikki huoneessa oleva on päällystetty kumilla, mikä tarjoaa lisäsuojaa mahdollisesti haitallisilta vaikutuksilta. Jousikuormitetulla lattialla varustettu kupumainen kumihuone kestää valtavia määriä voimaa, mikä vähentää matkustajien kokeman paineen 75 Gs:sta kestävämpään 4 Gs:iin.

Bunkkeri on varustettu ruoalla, vedellä ja jopa wc:llä, mikä varmistaa, että ihmiset voivat selviytyä, kunnes pelastus on mahdollista. Lisäksi, jos ensisijaiset poistumisreitit estyvät, NASA on viimeisenä keinona asentanut poistumisluukun Kumihuoneen yläosaan.

Onneksi Kumihuonetta ei ole koskaan käytetty todellisessa hätätilanteessa, eikä yhtään Saturn V -rakettia ole koskaan räjähtänyt laukaisualustalla. Vaikka laukaisualusta on nyt hylätty ja sen alla olevat monimutkaiset tunnelit, tällaisten turvatoimien merkitystä avaruustutkimuksessa ei voida liioitella.

Lähde:

– [Space Safety Magazine](https://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/humanspaceflight/launch-pad-rubber-room/)