NASAn Dragonfly: tasoittaa tietä titaanien tutkimiseen

NASA:lla on meneillään uraauurtava tehtävä, kun tutkijat valmistautuvat tutkimaan Titania, Saturnuksen suurinta kuuta. Titaanista ilmakehästään ja alhaisesta painovoimastaan ​​tunnettu Titan on ollut pitkään NASA:n kohteena etsiessään asumiskelpoisia maailmoja ja merkkejä maan ulkopuolisesta elämästä. Tämän rohkean saavutuksen toteuttamiseksi NASA rakentaa ydinvoimalla toimivaa Dragonfly-laskeutujaa, joka on viraston ensimmäinen tehtävä valtameren pinnalle.

Marylandissa sijaitsevan Johns Hopkins Applied Physics Laboratoryn (APL) kehittämä ja ylläpitämä Dragonfly ei ole tavallinen laskeutuja. Auton kokoista dronea muistuttava se leijuu Titanin typpipitoisen ilmakehän läpi käyttämällä neljää paria pinottuja roottoreita, jotka on suunniteltu leikkaamaan läpi kuun paksun ilman. Edistyneillä kameroilla, antureilla ja näytteenottovälineillä varustettu Dragonfly pyrkii tutkimaan Titanin alueita, joiden epäillään sisältävän orgaanista materiaalia, mahdollisesti kosketuksissa jäisen pinnan alla olevan vedenalaisen valtameren kanssa.

Dragonflyn lentojärjestelmiä on testattu laajasti NASAn Langley Research Centerissä Virginiassa viimeisen kolmen vuoden aikana. Testeissä simuloitiin erilaisia ​​lento-olosuhteita ja skenaarioita arvioidakseen ajoneuvon aerodynaamista suorituskykyä, roottorin nopeuksia ja joustavuutta eri tuulen nopeuksilla ja lentokulmilla. Yli 700 kokonaisajon ja yli 4,000 XNUMX yksittäisen datapisteen onnistunut suorittaminen on lisännyt tutkijoiden luottamusta simulaatiomalleihin, jotka on suunniteltu jäljittelemään Titanin haastavia olosuhteita.

APL:n Dragonfly-tuulitunnelin testijohtaja Rick Heisler selittää, että jokainen testausvaihe on antanut tiimille mahdollisuuden hioa teknisiä mallejaan ja parantaa roottorin suorituskyvyn ennusteita Titanin poikkeuksellista ilmapiiriä varten. Hankitut tiedot ovat auttaneet vahvistamaan laskeutujan aerodynamiikkaa, lentorakenteen suorituskykyä ja roottorin väsymisikää ankarassa kryogeenisessä ympäristössä.

Dragonfly on tarkoitus laukaista vuonna 2027, ja sen odotetaan saavuttavan Titanin vuoteen 2034 mennessä, mikä merkitsee merkittävää virstanpylvästä avaruustutkimuksessa. Kuten Ken Hibbard, APL:n Dragonfly-tehtäväjärjestelmäinsinööri, toteaa: "Dragonflyn avulla muutamme tieteisfiktiosta tutkimustietoa." Tehtävä tarjoaa jännittävän mahdollisuuden selvittää Titanin mysteerit, ja jokainen askel vie meidät lähemmäksi tämän vallankumouksellisen roottorialuksen lähettämistä Saturnuksen suurimman kuun taivaan ja pinnan yli.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Mikä on Dragonfly?

Dragonfly on NASAn Johns Hopkins Applied Physics Laboratoryn (APL) kehittämä ydinkäyttöinen laskeutuja Titaanin, Saturnuksen suurimman kuun, tutkimiseen. Se on suunniteltu viraston ensimmäiseksi tehtäväksi valtameren pinnalle.

Mitkä ovat Dragonflyn tärkeimmät ominaisuudet?

Dragonfly on varustettu kameroilla, antureilla ja näytteenottoinstrumenteilla tutkiakseen Titanin alueita, joiden uskotaan sisältävän orgaanisia materiaaleja, jotka voivat olla kosketuksissa jäisen pinnan alla olevan vedenalaisen valtameren kanssa. Se käyttää neljää pinottua roottoriparia navigoimaan Titanin tiheässä, typpirikkaassa ilmakehässä.

Mitä testejä Dragonfly on käynyt läpi?

Dragonflyn lentojärjestelmiä on testattu laajasti NASAn Langley Research Centerissä Virginiassa. Nämä testit simuloivat erilaisia ​​lento-olosuhteita, tuulen nopeuksia, roottorin nopeuksia ja lentokulmia laskeutujan aerodynaamisen suorituskyvyn arvioimiseksi. Näistä testeistä kerätyt tiedot ovat auttaneet validoimaan laskeutujan simulaatiomalleja ja lisäämään luottamusta sen suorituskykyyn Titanin olosuhteissa.

Milloin Dragonflyn on määrä julkaista?

Dragonfly on tällä hetkellä suunniteltu laukaisuksi vuonna 2027, ja sen odotetaan saavuttavan Titanin, Saturnuksen suurimman kuun, vuoteen 2034 mennessä.