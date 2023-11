Uusi artikkeli: NASAn Astronaut Tool Bagin suunnittelematon matka

By

Tapahtumien epätavallisessa käänteessä NASAn astronautille kuuluva työkalulaukku on ottanut uuden roolin satelliitina, kun se on irronnut äskettäisen avaruuskävelyn aikana. Tämä odottamaton tapaus on kiinnittänyt avaruusharrastajien ja tähtitieteilijöiden huomion ja tuonut esiin haasteita, joita astronautit kohtaavat ainutlaatuisessa avaruusympäristössä.

NASA:n astronautit Jasmin Moghbeli ja Loral O'Hara menettivät otteensa arvokkaasta valkoisesta laukkusta, joka oli täynnä työkaluja, huoltokävelyllä Kansainvälisen avaruusaseman (ISS) ulkopuolella. Työkalulaukku kiertää nyt Maata noin 200 mailia pinnan yläpuolella, ja Yhdistyneen kuningaskunnan tarkkailijat voivat havaita sen kaukoputkella tai kiikareilla.

Vaikka avaruusromuista on ilmaistu huolta, NASAn viranomaiset ovat vakuuttaneet, että työkalupussi ei aiheuta välitöntä uhkaa ISS:lle tai muille kiertoradalla oleville satelliiteille. Virasto seuraa aktiivisesti sen kehityskulkua ja ennustaa sen pysyvän kiertoradalla useita kuukausia.

Tämä tapaus on muistutus monimutkaisista ja odottamattomista esteistä, joita avaruustehtävien aikana voi syntyä, jopa kaikkein huolellisimmin suunniteltujen tehtävien yhteydessä. Työkalulaukun matkan jatkuessa avaruusharrastajat ja tähtitieteilijät kiehtovat sen tilapäistä kiertoradalla.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun astronautit menettävät varusteita avaruudessa. NASA:n astronautti Ed White menetti ylimääräisen hanskan ensimmäisessä amerikkalaisessa avaruuskävelyssä vuonna 1965. Vuonna 2008 NASA:n astronautti Heidemarie Stefanyshyn-Piper pudotti vahingossa työkalupussin, ja vuonna 2017 kaksi NASAn astronauttia menetti palan lämpösuojasta korjauksen aikana.

NASA tutkii parhaillaan tapausta ja toteuttaa lisäturvatoimenpiteitä estääkseen tällaisten tapahtumien esiintymisen tulevien avaruuskävelyjen aikana. Tällä välin työkalupussi on luokiteltu avaruusromuksi ja sille on annettu tunniste 58229/1998-067WC.

FAQ:

K: Onko työkalupussi uhka kansainväliselle avaruusasemalle tai muille satelliiteille?

V: Ei, NASAn virkamiesten mukaan työkalupussi ei aiheuta välitöntä uhkaa ISS:lle tai muille kiertoradalla oleville satelliiteille.

K: Kuinka tarkkailijat voivat seurata työkalulaukun kiertorataa?

V: Työkalulaukkua voidaan tarkkailla kaukoputkella tai kiikareilla, erityisesti Isossa-Britanniassa.

K: Onko tämä ensimmäinen kerta, kun astronautit menettävät varusteet avaruudessa?

V: Ei, on ollut tapauksia, joissa astronautit ovat vahingossa kadottaneet laitteita avaruuskävelyjen aikana.

K: Mihin toimenpiteisiin NASA ryhtyy estääkseen vastaavia tapauksia?

V: NASA tutkii tapausta ja toteuttaa parannettuja turvallisuustoimenpiteitä tulevia avaruuskävelyjä varten.

K: Kuinka kauan työkalupussin odotetaan pysyvän kiertoradalla?

V: NASA ennustaa, että työkalupussi pysyy kiertoradalla useita kuukausia ennen kuin se hajoaa Maan ilmakehässä.