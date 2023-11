Uusi löytö: NASAn astronautien kadotama työkalulaukku, joka näkyy Britannian taivaalla

By

Merkittävä tapahtuma avaruustutkimuksessa on avautunut, joka on vanginnut taivaanvartijoiden huomion Yhdistyneessä kuningaskunnassa. NASA:n astronautit Jasmin Moghbeli ja Loral O'Hara sijoittivat vahingossa työkalulaukun työskennellessään aurinkopaneelien korjaustehtävässä kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS). Nyt tämä väärässä paikassa oleva työkalulaukku on selvästi näkyvissä maata kiertämässä ja tarjoaa ainutlaatuisen spektaakkelin kaikille kosmoksen mysteereistä kiinnostuneille.

Tunnetun Virtual Telescope Projectin johtavat tähtitieteilijät ovat onnistuneet tunnistamaan työkalulaukun, jolloin kiikareilla tai kaukoputkella varustetut harrastajat voivat tarkkailla sitä, kun se liikkuu sulavasti yötaivaalla. Laukku, jossa on salkun kokoinen rakenne ja joka on merkitty avaruusromuksi tunnistenumerolla 58229/1998-067WC, on havaittu ISS:n välittömässä läheisyydessä.

Todistaakseen tätä poikkeuksellista näkyä Etelä-Britannian asukkailla on paras tilaisuus katsella vaikeasti pidettyä työkalulaukkua tietyn ajanjakson aikana. Jos sääolosuhteet sallivat, tarkkailijat voivat nähdä sen tiistaina klo 6.24-6.34. Optimaalinen aika nähdä tämä taivaallinen spektaakkeli on kuitenkin 24. marraskuuta klo 5.30-5.41.

Vaikka avaruustutkimuksessa keskitytään usein teknologiseen kehitykseen ja tieteelliseen tutkimukseen, tämä merkittävä tapahtuma muistuttaa meitä maailmankaikkeuden arvaamattomasta ja kunnioitusta herättävästä luonteesta. Japanilaisen astronautin Satoshi Furukawan vahingossa löytämä työkalulaukku lisää tarinaan kiehtovan elementin. Odottamattomassa käänteessä Furukawa yritti itse asiassa ottaa kuvan Fuji-vuoresta ISS:ltä, kun hän vahingossa valokuvasi kadonneen esineen.

FAQ:

K: Kuinka näen työkalupussin?

V: Jos sinulla on kiikarit tai kaukoputki, katso taivaalle määrättyinä aikoina ja sään salliessa voit nähdä työkalulaukun.

K: Onko työkalupussi vaarallinen?

V: Työkalulaukku on luokiteltu avaruusromuksi, mutta sen ulkonäkö ei aiheuta välitöntä vaaraa.

K: Miten astronautit menettivät työkalulaukkunsa?

V: Kun suoritettiin huoltoa aurinkopaneelille, pussi meni vahingossa väärään paikkaan ja päästi sen jälkeen avaruuteen.

K: Voinko edelleen tarkkailla työkalupussia määritettyjen päivämäärien jälkeen?

V: Sen kiertoradan arvaamattomasta luonteesta ja ilmakehän olosuhteiden mahdollisista muutoksista johtuen näkyvyys voi vaihdella annettujen ajankohtien jälkeen.