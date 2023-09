Astronautti Frank Rubio palaa maan päälle ennätysten rikkoneen avaruustehtävän jälkeen

By

NASAn astronautti Frank Rubio, jolla on Yhdysvaltain pisimmän yhtäjaksoisen avaruudessa vietetyn ajan ennätys, palaa Maahan 27. syyskuuta ja saa päätökseen yli vuoden kestäneen tehtävän Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS). Rubio sekä kaksi venäläistä kosmonauttia, Sergei Prokopjev ja Dmitri Petelin, jäivät alun perin matalalla Maan kiertoradalla jäähdytysnestevuodon vuoksi heidän suunnitellussa kotimatkassaan, avaruusasemalle telakoituneessa Sojuz-kapselissa joulukuussa 2022.

Ongelman ratkaisemiseksi sekä NASA että Venäjän avaruusjärjestö Roscosmos pidensivät miehistön tutkimusmatkaa vielä kuudella kuukaudella. He päättivät, että vuotava kapseli ei ollut sopiva tuomaan miehistöä kotiin, koska se aiheutti ylikuumenemisen vaaran palatessaan Maan ilmakehään. Tämän seurauksena miehistö palaa Maahan korvaavassa Sojuz-kapselissa, joka lähetettiin tyhjänä.

Koko laajennetun avaruustehtävänsä ajan Rubio oli säännöllisesti yhteydessä perheeseensä ja luotti miehistönsä tukeen. Hän korosti, että on tärkeää löytää tasapaino työn ja rentoutumisen välillä mielenterveytensä ylläpitämiseksi. Rubion tehtävä, joka oli yhteensä 371 peräkkäistä päivää avaruudessa, rikkoi astronautti Mark Vande Hein aiemman Yhdysvaltain ennätyksen vuonna 2021.

Meneillään olevasta Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta ja geopoliittisista jännitteistä huolimatta NASA ja Roscosmos ovat jatkaneet yhteistyötään ISS:llä. Miehistö otti uutisen laajennetusta tehtävästään hyvin, ja NASA:n avaruusaseman ohjelmapäällikkö Joel Montalbano mainitsi leikkimielisesti mahdollisuuden jäätelössä palkinnoksi.

Lääkäri Rubio ilmaisi, että hän ei olisi hyväksynyt lähetystyötä, jos olisi tiennyt, että se pitäisi hänet poissa perheestään yli vuoden ajan. Hän kuitenkin hyödynsi aikaa avaruudessa tekemällä palamistutkimusta, osallistumalla ihmisten terveystutkimuksiin ja hoitamalla avaruustomaatteja osana suosikkitieteellistä kokeiluaan.

Nähdäkseen Rubion lähtöä avaruusasemalta katsojat voivat virittää NASA TV:n viraston verkkosivuilla 27. syyskuuta. Aluksen on määrä lähteä avaruusasemansa laiturilta kello 3 ET, ja laskeutuminen alkaa kello 51 ET .

Lähteet: NASA, Mashable