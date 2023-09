NASAn astronautti Frank Rubio teki pisimmän Yhdysvaltain avaruuslennon ennätyksen

By

NASAn astronautti Frank Rubio on tehnyt historiaa ylittämällä kaikkien aikojen pisimmän Yhdysvaltain avaruuslentoennätyksen. Tällä hetkellä kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) sijaitseva Rubio ylitti maanantaina aikaisemman ennätyksen, 355 päivää. Rubio saapui alun perin ISS:lle viime vuoden syyskuussa kahden venäläisen kosmonautin kanssa rutiinitehtävälle, jonka piti olla kuuden kuukauden mittainen.

Heidän oleskeluaan pidennettiin kuitenkin odottamatta, kun heidän Sojuz-kapselinsa koki jäähdytysnesteen vuotamisen avaruusasemalle telakoituessaan. Tämän seurauksena kolmion paluu Maahan, jonka on määrä tapahtua syyskuun 27. päivänä, tehdään korvaavalla kapselilla, joka lähetettiin ISS:lle vain paluumatkaa varten.

Kun Rubio on suorittanut tehtävänsä ja laskeutunut maan päälle, hän on viettänyt avaruudessa yhteensä 371 päivää, mikä ylittää Mark Vande Hein aiemman ennätyksen. Vande Hein yksittäinen avaruuslentoennätys oli 355 päivää. On tärkeää huomata, että pisimmän avaruuslennon maailmanennätys kuuluu venäläiselle kosmonautille Valeri Polyakoville, joka vietti 437 päivää Mir-avaruusasemalla 1990-luvun puolivälissä.

NASA:n päällikkö Bill Nelson on kiittänyt Rubion saavutuksesta lämpimästi, ja hän ilmaisi ihailunsa Rubion omistautumisesta X:n, entisen Twitter-nimellä tunnetun viestin kautta.

Rubion valmistautuessa palaamaan Maahan, kahdesta venäläisestä ja yhdestä amerikkalaisesta koostuvan korvaavan miehistön on määrä lähteä Kazakstanista perjantaina ja ottaa ISS:n lähtevän miehistön vastuut.

Lähteet:

