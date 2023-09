NASA:n astronautti Tracy Caldwell Dyson on ilmoitettu osaksi miehistöä MS-25 Sojuz -avaruusalusoperaatioon, joka on määrä laukaista maaliskuussa 2024. Tämä on Dysonin kolmas matka kiertoradalle, ja hänen kanssaan tulevat Roskosmos-kosmonautti Oleg Novitskiy ja Valko-Venäjä. avaruuslentojen osallistuja Marina Vasilevskaya. Tehtävän on määrä kestää kuusi kuukautta, ja Dyson palaa Maahan syksyllä 2024.

NASAn ja Roscosmosin välinen sopimus mahdollistaa integroidut miehistöt, joilla varmistetaan, että kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) on asianmukaisesti koulutettuja jäseniä huoltoa ja avaruuskävelyjä varten. Se tarjoaa myös varasuunnitelmia miehistön avaruusaluksen ongelmiin tai hätätilanteisiin, jotka edellyttävät varhaista paluuta Maahan.

Dysonin aiemmat avaruusmatkat sisältävät 12 päivän tehtävän avaruussukkulalla Endeavour's STS-118:lla vuonna 2007 sekä 174 päivän työskentelyn lentoinsinöörinä Expedition 23/24 -lentoinsinöörinä vuonna 2010. Hän suoritti myös kolme avaruuskävelyä vuonna 2010. korjaa viallinen pumppumoduuli.

MS-25-tehtävään osallistuvat myös Novitski, joka on käynyt avaruudessa kolme kertaa aiemmin, ja Vasilevskaja, joka on ensimmäinen valkovenäläinen avaruudessa. Novitskiy on kertynyt 531 päivää kiertoradalla ja jopa osallistunut venäläisen avaruuselokuvan "The Challenge" kuvaamiseen ISS:llä vuonna 2021.

Eri maiden miehistön jäsenten mukaantulo korostaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä avaruustutkimuksessa. NASAn ja Roscosmosin yhteistyön jatkuessa tehtävänä on jatkaa tieteellistä tutkimusta ja edistystä ISS:llä.

Lähde: NASA, TASS