Asteroidi 1998 HH49: Lähikohtaaminen NASAn Sentry II -järjestelmän kanssa

NASAn Sentry II -järjestelmä seuraa ahkerasti Near-Earth Asteroideja (NEA) varmistaakseen planeettamme turvallisuuden. Yksi tällainen asteroidi, joka on nimetty nimellä 1998 HH49, on äskettäin kiinnittänyt NASAn CNEOSin (Center for Near-Earth Object Studies) huomion.

Tämän noin 600 jalkaa kooltaan massiivisen taivaankappaleen odotetaan lentävän lähellä 17. lokakuuta. Vaikka se on noin 1.17 miljoonan kilometrin päässä Maasta lähimmässä pisteessään, sen vaikuttava 53,233 XNUMX kilometrin tuntinopeus on herättänyt kiinnostusta. tähtitieteilijöistä.

Alun perin 28. huhtikuuta 1998 havaittu ja uudelleen 1. joulukuuta 2021 havaittu asteroidi kuuluu Apollo-ryhmään. Apollo-asteroidit on nimetty vuoden 1862 Apollo-asteroidin mukaan, ja ne tunnetaan taipumuksestaan ​​ylittää Maan polku. Erityisesti Apollo-luokka oli vastuussa vuoden 2013 Tšeljabinskin meteoriräjähdyksestä, joka aiheutti merkittäviä vahinkoja ja loukkaantumisia Venäjällä.

Vaikka 1998 HH49 on luokiteltu "potentiaalisesti vaaralliseksi" koonsa vuoksi, NASA ennustaa, että sen ohilento on turvallinen. Sen läsnäolo kuitenkin korostaa valtavan maailmankaikkeuden arvaamattomuutta ja NASAn kaltaisten virastojen ratkaisevaa roolia taivaan uhkien valvonnassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että NASAn Sentry II -järjestelmällä on tärkeä rooli Maan lähellä olevien asteroidien, kuten 1998 HH49, jäljittämisessä mahdollisten vaarojen ennakoimiseksi. Vaikka tämän tietyn asteroidin ohilennon ei odoteta muodostavan uhkaa, sen koko muistuttaa jatkuvan valppauden tarpeesta planeettamme turvallisuuden varmistamisessa.

