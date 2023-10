NASA tulosti ja testasi onnistuneesti 3D-rakettimoottorin suutinta syväavaruustehtäviä varten

NASA on saavuttanut merkittävän virstanpylvään lisäainevalmistuksessa onnistuneesti tulostamalla 3D-tulostuksen ja testaamalla uutta rakettimoottorin suutinta osana RAMFIRE-projektiaan. RAMFIRE, joka tulee sanoista Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, on NASAn Space Technology Mission Directorate (STMD) rahoittama. Projektin tavoitteena on edistää lisäaineiden valmistusta ja kehittää uusia propulsiojärjestelmiä NASAn tulevia syväavaruustehtäviä varten.

NASAn Marshall Space Flight Centerin insinöörit loivat yhteistyössä materiaalikehittäjä Elementum 3D:n kanssa hitsattavan alumiinin, joka tunnetaan nimellä A6061-RAM2. Tällä alumiiniversiolla on tarvittavat lämmönkestävät ominaisuudet käytettäväksi rakettimoottoreissa. Kun suutin tulostetaan 3D-tulostuksena yhtenä kappaleena, valmistusaika lyhenee merkittävästi verrattuna perinteisesti valmistettuihin suuttimiin, jotka voivat vaatia jopa 1,000 yksittäin liitettyä osaa.

3D-tulostettu RAMFIRE-suutin sisältää pieniä sisäisiä kanavia, jotka jäähdyttävät suutinta käytön aikana ja estävät sulamisen. Sen kevyt luonne mahdollistaa erittäin vahvojen komponenttien valmistuksen, mikä mahdollistaa syvän avaruuden tehtävät, jotka kuljettavat raskaampaa hyötykuormaa. Tämä on ratkaisevan tärkeää NASAn Moon to Mars -aloitteelle, jonka tavoitteena on luoda pitkäaikainen ihmisen läsnäolo Kuussa ja lähettää lopulta ihmistehtäviä Marsiin.

RAMFIRE-suuttimelle on tehty tiukat kuumapalotestit, mukaan lukien erilaiset polttoainekokoonpanot, Marshallin itäisellä testialueella. Testit ovat osoittaneet, että 3D-tulostettu suutin voi toimia tehokkaasti vaativissa syvän avaruuden ympäristöissä ja kestää lämpö-, rakenne- ja painekuormituksia. Suutinta jaetaan myös kaupallisten sidosryhmien ja tiedemaailman kanssa, ja ilmailualan yritykset arvioivat uutta alumiiniseosta ja 3D-tulostusprosessia erilaisiin sovelluksiin.

Tämä NASA:n saavutus esittelee lisäainevalmistuksen lisääntyvää käyttöä rakettimoottorikomponenttien tuotannossa. Myös muut yritykset, kuten AMCM ja Agile Space Industries, käyttävät 3D-tulostustekniikoita polttokammioiden ja kriittisten rakettien osien valmistukseen. Nämä lisäainevalmistuksen edistysaskeleet ovat ratkaisevan tärkeitä avaruustutkimuksen tulevaisuuden ja kehittyneiden propulsiojärjestelmien kehittämisen kannalta.

