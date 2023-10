Nanocarriers-tutkimus paljastaa polyetyleeniglykolia (PEG) vastaan ​​olevien vasta-aineiden suuren esiintyvyyden Saksan väestössä

By

Max Planck Institute for Polymer Researchin tutkijoiden äskettäinen tutkimus on paljastanut polyetyleeniglykolin (PEG) vasta-aineiden esiintyvyyden Saksan väestössä. PEG on yleinen aine, jota käytetään kosmetiikassa, ruoassa ja lääketieteessä. PEG-vasta-aineiden esiintyminen voi merkittävästi vaikuttaa nanokantajia käyttävien lääkehoitojen tehokkuuteen.

Tutkijat pyrkivät selvittämään, missä määrin PEG-vasta-aineita on jo saksalaisessa yhteiskunnassa ja miten ne voivat vaikuttaa nanokantajien käyttöön lääketieteellisissä hoidoissa. Immuunijärjestelmä tuottaa tyypillisesti vasta-aineita virusinfektioita vastaan. On kuitenkin havaittu, että vasta-aineita voi kehittyä myös PEG:tä vastaan, joka on suhteellisen yksinkertainen rakenne.

PEG:tä käytetään lääketieteessä suojaavana pinnoitteena nanokokoisille lääkekantajille, mikä pidentää niiden kiertoaikaa verenkierrossa. Tämä on erityisen tärkeää nanokantajien kehittämisessä syöpähoidoissa. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että PEG:tä vastaan ​​olevat vasta-aineet kiinnittyvät päällystettyihin nanokantajiin, jolloin ne näkyvät immuunijärjestelmälle ja estetään niiden terapeuttisia vaikutuksia.

Tutkimusryhmä tutki yli 500 potilailta vuonna 2019 otettua verinäytettä. He havaitsivat, että PEG-vasta-aineita oli havaittavissa 83 prosentissa näytteistä. Mielenkiintoista on, että näiden vasta-aineiden pitoisuuden havaittiin olevan kääntäen verrannollinen testattujen yksilöiden ikään, mikä viittaa siihen, että vasta-aineiden esiintyvyyteen voi vaikuttaa viimeaikainen PEG:n käytön lisääntyminen ja immuunijärjestelmän vaihtelu iän myötä.

Tämän tutkimuksen tuloksilla on merkittäviä vaikutuksia tuleviin lääketieteellisiin hoitoihin, joissa käytetään nanokantajia. Tutkijat uskovat, että hoitoja on ehkä muutettava, jotta voidaan ottaa huomioon immuunijärjestelmän vaste PEG-vasta-aineille. Mahdollisia muunnelmia voivat olla PEG:n korvaaminen vaihtoehtoisilla aineilla tai aktiivisen aineosan määrän yksilöiminen potilaan veren vasta-ainepitoisuuden mukaan.

Lisätutkimuksia suunnitellaan sen selvittämiseksi, kuinka nanokantoainehoitoja voidaan mukauttaa PEG-vasta-aineiden aiheuttamien haasteiden voittamiseksi. Tavoitteena on kehittää innovatiivisia lähestymistapoja, joilla varmistetaan lääkkeiden tehokas toimittaminen lääketieteellisissä hoidoissa.

Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää PEG-vasta-aineiden esiintyvyys ja vaikutus nanokantajien kehittämisessä lääketieteellisiin hoitoihin. Vastaamalla näihin haasteisiin tutkijat voivat parantaa nanokantoainepohjaisten hoitojen tehokkuutta ja turvallisuutta ja mahdollisesti mullistaa terveydenhuollon tuloksia.

Lähteet:

– Nanoscale Horizons (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

– Max Planck Society