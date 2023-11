Uusi näkemys: kuinka solurakenne reagoi ulkoiseen paineeseen

By

Japanin Tsukubassa sijaitsevan National Institute for Materials Science -instituutin tutkijat ovat käyttäneet innovatiivista tekniikkaa tutkiakseen, kuinka elävät solut reagoivat ulkoiseen mekaaniseen paineeseen. Käyttäen voimaa nanokokoisilla koettimilla atomivoimamikroskopian avulla tiedemiehet pystyivät kartoittamaan, kuinka tämä voima jakautuu solun pinnalle ja koko soluun.

Tiimi analysoi ja mallinsi tutkimuksessa mitattuja voimia koneoppimisen avulla. Lisäksi kiinnitys- ja värjäystekniikoita käytettiin arvioimaan voiman vääristymän vaikutusta solun sisäisiin rakenteisiin, erityisesti mikrotubuluksiin ja aktiinifilamentteihin, jotka muodostavat sen "rungon".

Soluilla on kyky sopeutua erilaisiin kemiallisiin ja mekaanisiin ärsykkeisiin ympäristöstään. Tohtori Jun Nakanishi, National Institute for Materials Science -instituutin mekanobiologiaryhmän johtaja, selittää, että solujen eheyden ja hyvän terveyden ylläpitämiseksi solut käyttävät nopeita palautemekanismeja sopeutuakseen näihin ärsykkeisiin. Tämän soluvasteen epäonnistuminen on kuitenkin yhdistetty useisiin vaivoihin, mukaan lukien diabetes, Parkinsonin tauti, sydänkohtaukset ja syöpä.

Aiemmat tutkimukset soluvasteista ovat olleet rajoitettuja käytettyjen tekniikoiden vuoksi, jotka vaativat usein solujen varustamista sensoreilla, mikä rajoittaa mittaukset vain osaan vasteesta. Tämän tutkimuksen tutkijat käyttivät innovatiivisesti nanomittakaavan anturia kartoittaakseen voiman jakautumisen koko solussa nanometrin resoluutiolla.

Tutkimus paljasti, että jännitys- ja puristusvoimat jakautuvat solun sisällä olevien aktiinikuitujen ja mikrotubulusten kesken muodon säilyttämiseksi, samalla tavalla kuin tangot ja köydet toimivat retkeilyteltassa. Tutkijat havaitsivat myös, että ytimellä on rooli ulkoisten voimien tasapainottamisessa, kun aktiinikuitujen toiminta on estetty, mikä korostaa ytimen sisäisen rakenteen merkitystä solun stressivasteessa.

Mielenkiintoista on, että tutkimuksessa verrattiin terveiden solujen vasteita syöpäsoluihin. Syöpäsolut osoittivat paremman sietokyvyn ulkoiselle puristukselle verrattuna terveisiin soluihin, ja ne aktivoivat vähemmän todennäköisesti solukuolemaa vasteena.

Löydökset eivät vain lisää ymmärrystämme stressivasteeseen liittyvästä monimutkaisesta solunsisäisestä mekaniikasta, vaan ne tarjoavat myös mahdollisuuden kehittää diagnostinen työkalu terveiden ja syöpäsolujen erottamiseen solumekaniikkaan perustuen. Tällä hetkellä sairaalat luottavat syövän diagnoosin arvioimiseen ominaisuuksien, kuten koon, muodon ja rakenteen, arvioimiseen, mikä ei välttämättä aina tarjoa riittävästi tietoa.

Tohtori Han Zhang, National Institute for Materials Science -instituutin elektronimikroskopiaryhmän vanhempi tutkija, ehdottaa, että voiman jakautumisen mittaaminen voisi parantaa merkittävästi diagnostista tarkkuutta ja tarjota vaihtoehtoisen menetelmän soluolosuhteiden arvioimiseen.

FAQ

K: Kuinka tutkijat tutkivat solujen vasteita ulkoiseen paineeseen?

V: Tutkijat käyttivät atomivoimamikroskopiaksi kutsuttua tekniikkaa, joka käyttää nanokokoisia koettimia voiman kohdistamiseen solujen pinnalla.

K: Mitä tutkimus paljasti solujen stressivasteesta?

V: Tutkimuksessa havaittiin, että veto- ja puristusvoimat jakautuvat solun sisällä olevien aktiinikuitujen ja mikrotubulusten kesken muodon säilyttämiseksi.

K: Miten syöpäsolut erosivat vasteesta ulkoiseen puristukseen?

V: Syöpäsolut osoittivat paremman sietokyvyn ulkoista puristusta vastaan ​​verrattuna terveisiin soluihin, ja ne aktivoivat vähemmän todennäköisesti solukuolemaa vasteena.

K: Miten tämä tutkimus voi vaikuttaa syövän diagnoosiin?

V: Löydökset viittaavat siihen, että voiman jakautumisen mittaaminen soluissa voisi tarjota uuden diagnostisen työkalun terveiden ja syöpäsolujen erottamiseen, mikä saattaa parantaa diagnostista tarkkuutta.