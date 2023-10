Tutkijat selvittävät, kuinka maapallon jalometallit pysyvät lähellä pintaa

By

Tutkijat ovat paljastaneet syyn, miksi jalometalleja, kuten kultaa, platinaa ja palladiumia, löytyy maan pinnan läheltä, vaikka niiden tiheys viittaa siihen, että niiden olisi pitänyt uppoa ytimeen. Tutkijat ovat havainneet, että nämä metallit jäivät loukkuun puolisulaan kiveen, kun massiiviset avaruuskivet törmäsivät maahan. Näiden jalometallien läsnäolo lähellä pintaa on hämmentänyt tiedemiehiä pitkään, mutta uskotaan, että ne laskeutuivat maan päälle isojen avaruuskivien törmäyksessä pian planeetan muodostumisen jälkeen. Sen sijaan, että nämä metallit uppoutuisivat ytimeen, ne tunkeutuivat vaipan läpi ja joutuivat loukkuun jähmettyvään kiveen, jolloin ne pysyivät lähellä pintaa.

Äskettäisessä tutkimuksessa tutkijat simuloivat muinaisia ​​vaikutuksia varhaiseen maapalloon ymmärtääkseen, miksi nämä jalometallit eivät uppoaneet ytimeen. He havaitsivat, että kun valtava avaruuskivi, mahdollisesti kuun kokoinen, törmäsi Maahan, se loi sulan magmameren, joka tunkeutui vaipan läpi. Tämän magmameren alapuolella oli puoliksi sulanutta, puoliksi kiinteää kiveä. Iskulaitteen metallit läpäisivät vähitellen tämän puolisulan alueen sekoittuen vaipan kanssa. Sen sijaan, että se upposi suoraan ytimeen, metallilla infusoitu vaippa jähmettyi ja vangitsi metallinpalasia matkan varrella.

Miljardien vuosien aikana vaipan kiertyminen ja konvektio toivat nämä metallit lähemmäksi kuorta, jolloin ne ovat käytettävissä kaivostoiminnassa. Tämä löytö valaisee jalometallien alkuperää ja runsautta maan päällä ja selittää kuinka ne päätyivät lähelle pintaa. Lisäksi on mahdollista, että nämä vaipan metallirikkaat alueet saattavat näkyä vielä tänäkin päivänä seismisissä kuvissa maan sisätiloista.

Lisätutkimukseen voisi kuulua samanlaisten vaikutusten simulointi muilla maanpäällisillä planeetoilla, kuten Marsilla tai Venuksella, jotta voitaisiin ymmärtää, kuinka tämä prosessi toimisi eri maailmoissa. Tämä tutkimus tarjoaa arvokkaita näkemyksiä geologisista prosesseista, jotka ovat muokanneet planeettamme ja jalometallien jakautumista.

