Tähtitieteilijöiden tutkima salaperäinen erittäin korkea energialähde

Marylandin yliopiston ja Michiganin teknillisen yliopiston tähtitieteilijöiden ryhmä on aloittanut tutkimuksen tutkiakseen salaperäistä erittäin korkean energian gammasäteilylähdettä, joka tunnetaan nimellä LHAASO J2108+5157. Nämä gammasäteilylähteet, joiden fotonienergia on yli 0.1 PeV, luokitellaan ultrakorkean energian (UHE) gammasäteilylähteiksi. Näiden lähteiden todellista luonnetta ei ymmärretä hyvin, joten tähtitieteilijät etsivät jatkuvasti uusia tämän tyyppisiä esineitä saadakseen lisätietoja niistä.

Marylandin yliopiston Sajan Kumarin johtama tutkimusryhmä keskittyi tutkimuksessaan LHAASO J2108+5157:ään, joka on pistemäinen lähde, joka liittyy noin 10,700 2108 valovuoden päässä sijaitsevaan molekyylipilveen. Aiemmat havainnot eivät olleet tunnistaneet tälle lähteelle röntgenvastaavia, mikä vaikeutti sen gammasäteilyn alkuperän määrittämistä. Kumarin tiimi käytti Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System -järjestelmää (VERITAS) ja High-Altitude Water Cherenkov -observatoriota (HAWC) tarkkaillakseen LHAASO J5157+XNUMX:ää ja saadakseen lisätietoja sen UHE-gammasäteilystä.

Havainnot eivät löytäneet merkittäviä päästöjä LHAASO J2108+5157:n sijainnin läheltä. Lähteen ympärillä olevan alueen spektrianalyysi osoitti, että emissio on yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten kanssa ja sillä on todennäköisesti leptoninen alkuperä. Uuden molekyylipilven löytäminen LHAASO J2108+5157:n läheisyydestä antaa kuitenkin lisätietoa havaitun gammasäteilyn alkuperästä. Tähtitieteilijät päättelivät, että on todennäköisempää, että gammasäteet tuotetaan hadronikanavan kautta, jolloin molekyylipilvi on pääkohde tuntemattomien PeVatronien kiihdyttämille kosmisen säteen hiukkasille.

Lisähavainnot ja -analyysit ovat tarpeen LHAASO J2108+5157:n luonteen ymmärtämiseksi. Tutkijat ehdottavat, että Cherenkov Telescope Array (CTA) -havainnot ja röntgenkaistan analyysit ovat tarpeen, jotta saadaan lisää näkemyksiä tästä salaperäisestä erittäin korkeasta energialähteestä.

