Maan magneettihännästä peräisin olevat korkeaenergiaiset elektronit voivat luoda vettä kuuhun

Tutkijat ovat havainneet, että Maata ympäröivässä plasmassa sijaitsevat korkeaenergiset elektronit luovat vettä kuuhun. Tämä uusi löytö voi tarjota arvokasta tietoa veden jakautumisesta kuun pinnalla, erityisesti pysyvästi varjostetuilla alueilla, jotka eivät koskaan saa auringonvaloa. Kuun veden jakautumisen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää sen evoluution tutkimisessa ja tulevien miehitettyjen tehtävien suunnittelussa. Astronautit voivat kerätä vettä elättämiseen, ja se voidaan myös muuntaa polttoaineeksi lisäavaruustutkimusta varten.

Tutkimus, jota johti tiedemies Shuai Li Havaijin yliopistosta Mānoassa, yhdistää veden muodostumisen kuussa Maan magneettiseen kuplaan, joka tunnetaan nimellä magnetosfääri. Magnetosfääri toimii kilpenä, joka suojaa maata aurinkotuulen voimakkailta hiukkasilta. Kun aurinkotuuli on vuorovaikutuksessa magnetosfäärin kanssa, se luo pitkän magneettisen hännän Maan yöpuolelle, jota kutsutaan magnetosfääriksi. Tässä magneettihännässä korkeaenergiset elektronit ja ionit muodostavat plasmalevyn.

Kun kuu kiertää maata, se kulkee tämän magneettihäntän läpi, joka suojaa sitä varautuneilta hiukkasilta, mutta silti päästää valon kuun pinnalle. Aiemmat tutkimukset osoittivat, että kun kuu on magneettihännön ulkopuolella, sitä pommittaa aurinkotuuli ja syntyy pieniä määriä vettä. Vedenmuodostuksen odotettiin kuitenkin vähentyvän merkittävästi magneettihännön sisällä aurinkotuulen protonien puuttumisen vuoksi.

Käyttämällä Moon Mineralogy Mapperin Chandrayaan 1 -avaruusaluksesta keräämiä tietoja Li ja hänen tiiminsä havaitsivat, että veden muodostuminen Maan magneettihännässä on samanlaista kuin silloin, kun kuu on magneettihännön ulkopuolella. Se viittaa siihen, että magneettihännässä on muita prosesseja tai vesilähteitä, jotka eivät liity suoraan aurinkotuulen istuttamiseen. Tiimi havaitsi, että korkeaenergiset elektronit magneettihännässä tuottavat samanlaisia ​​vaikutuksia kuin aurinkotuulen ionit.

Tämä löytö tukee Li:n aiempaa tutkimusta, joka osoitti hapen olevan magneettihännässä ruostuttaa rautaa Kuun napa-alueilla. Se korostaa syvää yhteyttä maan ja kuun välillä. Tiimi jatkaa kuun ympärillä olevan plasmaympäristön tutkimista ja vesipitoisuuden tutkimista kuun navoissa kuun eri vaiheissa magneettihännän läpi kulkeessa.

Tämä tutkimus on olennainen osa Artemis-ohjelmaa, jonka tavoitteena on palauttaa ihmiset kuuhun vuoteen 2026 mennessä. Tehdyt löydöt auttavat parantamaan suunnittelua ja valmistautumista laajennettuihin tehtäviin Kuun pinnalle ja sen ulkopuolelle.

Lähde:

– Space.com (alkuperäinen artikkeli)