Merkuriuksen magnetosfäärin viheltävät äänet

Tutkijat ovat tehneet kiehtovan löydön Merkuriuksen magneettikentästä kuuntelemalla planeetan ääniä, jotka ovat samanlaisia ​​kuin kuuntelemalla musiikkia. Merkuriuksen magnetosfääristä kuuluneet "vihellyttävät äänet" tunnistivat ensin Mitsunori Ozaki Kanazawan yliopistosta ja tutkijaryhmä Japanista ja Ranskasta.

Aikaisemmin uskottiin, että Merkuriuksella oli heikko magneettikenttä. Nämä "viheltävät" äänet kuitenkin osoittavat, että planeetan magneettikenttä on todella vahva. Vaikka Merkuriuksen magnetosfääri on kivinen planeetta, jolla ei ole merkittävää ilmakehää ja joka sijaitsee lähellä auringon voimakasta säteilyä ja aurinkotuulta, siinä on mielenkiintoisia ilmiöitä.

Tiettyjen muilla planeetoilla löydettyjen piirteiden, kuten happea sisältävän paksun ilmakehän tai säteilyvyöhykkeen, puute herättää kysymyksiä Merkuriuksen ympärillä olevien revontulien olemassaolosta. Tiedemiehet ovat erityisen kiinnostuneita ymmärtämään, kuinka nämä revontulet voivat esiintyä ilman merkittävää ilmakehää.

Merkuriuksen magneettisen ympäristön tutkimus on ollut rajallista, koska planeetan tutkimiseen omistettuja avaruustehtäviä ei ole. NASAn Mariner 10 -avaruusluotain 1970-luvulla ja meneillään oleva Mercury BepiColombo -lento, joka käynnistettiin vuonna 2018, ovat tuottaneet arvokasta tietoa. BepiColombo-tehtävään kuuluva MIO-instrumentti on suunniteltu erityisesti Mercuryn magnetosfäärin tutkimiseen.

Vuosina 2021–2022 MIO-instrumentilla kerätyt tiedot ovat paljastaneet selviä todisteita "whistler-moodin aalloista" Merkuriuksen magnetosfäärissä. Tämä ilmiö on herättänyt tutkijoissa uteliaisuutta Maan ja Merkuriuksen mahdollisista yhtäläisyyksistä elektroniohjatun kuoron suhteen, joka on toinen kiehtova ilmiö.

Nature Astronomy -lehdessä julkaistut viimeaikaiset havainnot valaisevat Merkuriuksen magnetosfäärin lähettämiä arvoituksellisia ääniä. Ne auttavat ymmärtämään paremmin Merkuriuksen magneettista ympäristöä ja tarjoavat näkemyksiä planeettojen magneettikenttien ja aurinkotuulen välisistä monimutkaisista vuorovaikutuksista.

