New Hampshiren asukkaat pääsevät todistamaan kahta auringonpimennystä

New Hampshiren asukkailla on mahdollisuus nähdä ei yksi, vaan kaksi auringonpimennystä tulevina kuukausina. 14. lokakuuta 2023 on osittainen auringonpimennys, jota seuraa täydellinen auringonpimennys 8. huhtikuuta 2024. Apulaisprofessorit New Hampshiren yliopistosta, Amy Keesee ja John S. Gianforte sekä johtaja Lori Harnois Matkailu- ja matkailukehitysosaston jäsen, keskustele näistä tulevista tapahtumista.

Auringonpimennys tapahtuu, kun Kuu tulee Maan ja Auringon väliin ja heittää varjon Maahan. Tämä kohdistus tapahtuu, kun Kuu, Aurinko ja Maa ovat samassa tasossa. Kuu peittää ainakin osan Auringosta, mikä johtaa auringonpimennukseen. Lokakuun pimennys on osittainen pimennys, joka näkyy New Hampshiressa. Huhtikuun pimennys on kuitenkin täydellinen pimennys, jossa Kuu estää kokonaan kaiken valon Auringosta tietyksi ajaksi. Näiden pimennysten reitti vaihtelee: lokakuun pimennys kulkee Yhdysvaltojen länsiosan ja huhtikuun pimennys New Hampshiren pohjoisosan läpi.

Näiden pimennysten tarkastelemiseksi turvallisesti on kaksi suositeltua menetelmää. Ensimmäinen on neulanreikäprojektori, jossa Auringon eteen asetetaan reikäinen ja alumiinifoliolla päällystetty pahvi, jonka kuva heijastetaan julistetaululle. Toinen tapa on käyttää auringonpimennyslaseja, jotka mahdollistavat auringon suoran katselun pimennyksen osittaisten vaiheiden aikana. On kuitenkin tärkeää huomata, että suora Auringon katselu on turvallista vain täydellisen pimennyksen aikana, kun Kuu peittää Auringon kokonaan. Muuten lasit on käytettävä.

Tulevat auringonpimennykset tarjoavat New Hampshiren asukkaille ainutlaatuisen mahdollisuuden todistaa näitä henkeäsalpaavia taivaallisia tapahtumia omakohtaisesti. Merkitse siis kalenteriisi ja valmistaudu katsomaan näitä luonnonihmeitä taivaalla turvallisesti.

Lähde: The State We're In – University of New Hampshire, Amy Keesee, John S. Gianforte, Lori Harnois