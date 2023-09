Yhteenveto: Frankfurtin Senckenbergin biologisen monimuotoisuuden ja ilmaston tutkimuskeskuksen (SBiK-F) tutkijat ovat kehittäneet päätöksenteon tukityökalun, joka auttaa suojelualueiden valinnassa saavuttamaan tavoitteen nimetä vähintään 30 % maa- ja merialueista luonnonsuojelualueiksi 2030. Työkalu mahdollistaa erilaisten suojelutavoitteiden painottamisen ja vertailun globaalissa mittakaavassa, mikä auttaa päättäjiä priorisoimaan luonnon monimuotoisuustavoitteiden kannalta eniten hyödyllisiä alueita. Suojelualueiden valintaprosessi on monimutkainen, sillä niillä on täytettävä useita tavoitteita, kuten ilmastonsuojelu ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, mikä voi johtaa ristiriitoihin eri eturyhmien välillä. Tutkijoiden kehittämä työkalu tarjoaa joustavan ja läpinäkyvän lähestymistavan suojelualueiden valintaan useisiin tavoitteisiin perustuen, synergiaetuja ja ristiriitaisia ​​tavoitteita korostaen. Tämän työkalun avulla päättäjät voivat tehdä läpinäkyviä ja tietoisia päätöksiä siitä, mitkä alueet priorisoida suojelua. Tutkijat toivovat, että heidän työkalunsa edistää biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja ilmastonsuojelua auttamalla suojelualueiden valinnassa ja määrittelyssä. Tämä tutkimus tukee joulukuussa 2022 järjestetyn maailman luonnonkonferenssin aikana asetettuja tavoitteita.

