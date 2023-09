NASA saa päätökseen Marsin happea tuottavan kokeen

By

NASA ilmoitti äskettäin saaneensa päätökseen Mars Oxygen In-Situ Resource Utilisation Experiment (MOXIE) -kokeen, joka on suunniteltu poistamaan happea Marsin ilmakehästä. MIT:n insinöörien ja tutkijoiden luoma MOXIE on ajettu 16 kertaa punaisella planeetalla sen aikana, jolloin se tuottaa yhteensä 122 grammaa happea. Sen huipputuotantonopeus oli 12 grammaa tunnissa, mikä ylitti NASAn alkuperäiset tavoitteet. Menestyksestä huolimatta MOXIE 2.0:aa ei kuitenkaan ole suunniteltu.

MOXIE:n käyttämä prosessi sisälsi tulevan ilman suodattamisen pölyn poistamiseksi ja sen sitten puristamisen ja kuumentamisen 800 °C:seen (1,470 XNUMX °F). Tässä lämpötilassa happea voitaisiin uuttaa Marsin ilmakehän hiilidioksidista. Uutettu happi testattiin sitten ennen kuin se päästettiin takaisin ilmakehään. Yksikön lämpeneminen kesti kaksi tuntia ennen kuin poistoprosessi voitiin alkaa.

MOXIE oli ainutlaatuinen lisäys Perseverance-mönkijään, koska sen tarkoituksena oli tukea ihmisen tutkimusta Marsissa. Se osoitti, että miehistön on mahdollista selviytyä Marsissa ja palata kotiin käyttämällä pinnalla olevia resursseja. In-situ resurssien käytön käsite (ISRU) on erittäin kiinnostava aihe NASA:ssa ja sen kumppaneissa, kun he tutkivat pidemmän aikavälin tehtävien mahdollisuuksia.

MOXIE:n tuottamalla hapella on useita potentiaalisia sovelluksia, joista merkittävin on sen käyttö rakettien ponneaineena. Tätä tarkoitusta varten tarvittaisiin kuitenkin huomattavia määriä. Kokeen onnistumisesta ja siitä saadusta tiedosta huolimatta MOXIE 2.0:n kehittäminen ei tällä hetkellä ole suunnitteilla. Sen sijaan NASA:n seuraava askel sisältää täyden mittakaavan järjestelmän kehittämisen, joka sisältää MOXIE:n kaltaisen happigeneraattorin sekä menetelmän syntyneen hapen nesteyttämiseksi ja varastoimiseksi.

