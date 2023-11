Muuttuva maisema: Sukupuolten väliset erot tieteessä

Äskettäin PLOS Biologyssa julkaistu tutkimus paljastaa, että vaikka sukupuolten välinen epätasapaino jatkuu tiedeyhteisössä, edistymisestä on merkkejä. Stanfordin yliopiston Meta-Research Innovation Centerin John Ioannidisin johtamassa tutkimuksessa analysoitiin Scopus-tietokannan tietoja, jotka käsittivät 5.8 miljoonaa kirjoittajaa kaikilta tieteenaloilta.

Historiallisesti miehet ovat dominoineet tieteenalaa, ja edustuksessa on ollut merkittäviä eroja. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että sukupuolten välinen kuilu on kaventunut, vaikkakin hitaasti. Kaikista kirjoittajista miehiä on edelleen 1.88-kertaisesti enemmän kuin naisia, mutta luku on laskenut vuotta 3.93 edeltäneiden 1992 kertaa vuoden 1.36 jälkeisten kirjoittajien 2011 kertaan.

Mielenkiintoista on, että analyysi keskittyi myös eniten siteerattuihin kirjailijoihin, jotka edustavat oman alansa vaikutusvaltaisimpia ääniä. Tässä eksklusiivisessa ryhmässä miehiä on edelleen 3.21 kertaa enemmän kuin naisia, mikä on pudonnut vanhempien kirjailijoiden 6.41 kertoja 2.28 kertaa niillä, jotka aloittivat julkaisemisen vuoden 2011 jälkeen.

Löydökset korostavat entisestään tieteenalojen välistä heterogeenisuutta, jossa suosituimpien kirjailijoiden sukupuolten edustus vaihtelee. Itse asiassa vain 18 % nuorimman kirjoittajaryhmän tieteellisistä osa-alueista osoitti naisten yhtäläisen tai suuremman edustuksen suosituimpina kirjailijoina.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sukupuolten välistä epätasapainoa korkean tulotason maissa verrattuna muihin maihin. Vaikka sukupuolten välinen epätasapaino väheni ajan myötä molemmissa ryhmissä, korkeatuloisten maiden ulkopuoliset maat osoittivat vain vähän parannusta sukupuolten välisissä eroissa suosituimpien kirjailijoiden keskuudessa.

Lisäksi lähempi tarkastelu paljasti, että vaikka naiset muodostivat merkittävän osan nuorimmasta kirjoittajaryhmästä, heidän etenemisensä täysprofessoriksi jäi harvinaiseksi. Tämä viittaa siihen, että lahjakkaiden tutkijoiden edistämispolkuja on parannettava sukupuolesta riippumatta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimus havainnollistaa edistystä sukupuolten välisten erojen vähentämisessä tieteellisen tekijän sisällä, mutta tunnustaa, että parantamisen varaa on edelleen. Ponnisteluja näiden epätasapainojen korjaamiseksi on jatkettava osallistavamman ja oikeudenmukaisemman tiedeyhteisön luomiseksi.

