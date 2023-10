James Webbin avaruusteleskoopin varhaiset tulokset eivät ole niin vallankumouksellisia kuin aluksi luuli

By

James Webb -avaruusteleskooppi (JWST) on herättänyt paljon jännitystä alkuperäisillä havainnoillaan, mikä on johtanut sensaatiohakuisiin otsikoihin, joissa väitetään, että pitkään vakiintuneet teoriat, kuten alkuräjähdys ja yleinen suhteellisuusteoria, on kumottu. Uudet havainnot tutkimuksesta, jossa käytettiin Kanadan NIRISS Unbiased Cluster Surveyn (CANUCS) tietoja, osoittavat, että nämä vallankumoukselliset tulokset eivät olleet niin epätavallisia kuin alun perin oletettiin.

JWST on tehokkain koskaan rakennettu infrapunateleskooppi, joka pystyy ottamaan yksityiskohtaisia ​​kuvia joistakin varhaisimmista galakseista, jotka muodostuivat varhaisen universumin pimeän aikakauden jälkeen. Aiemmat havainnot hieman myöhemmiltä ajanjaksoilta olivat antaneet meille hyvän käsityksen siitä, kuinka nopeasti galaksit kehittyvät alkuräjähdyksen ymmärryksemme perusteella. Mutta JWST:n tunnistamat galaksit olivat jo suuria, kirkkaita ja rakenteellisesti monimutkaisia, mikä kyseenalaisti olettamuksemme galaktisesta evoluutiosta.

Tähtitieteilijät käyttävät erilaisia ​​tekniikoita kaukaisten galaksien tunnistamiseen, mukaan lukien galaktisten spektrien taukojen etsiminen. Kaksinkertaiset galaksit, joissa on katkeamia sekä Lymanin että Balmerin aallonpituuksilla, voivat auttaa tähtitieteilijöitä kohdistamaan galakseja tietyillä etäisyyksillä. Alkuperäiset tulokset JWST:stä keskittyivät kaksoismurtautuviin galakseihin, joiden punasiirtymä oli noin z=7, kun universumi oli alle miljardi vuotta vanha.

Tämä CANUCS-tietoja käyttävä tutkimus paljasti kuitenkin mahdollisen harhan kaksoisrikkogalaksien valinnassa. Menetelmä voi suosia suurempia ja kirkkaampia galakseja jättäen pois pienemmät, himmeämmät ja viileämmät galaksit. Tiimi tunnisti CANUCS-tiedoista 19 kaksinkertaista galaksia, mutta suurempaan galaksipopulaatioon verrattuna oli ilmeistä, että valintamenetelmä voi vääristää tuloksia kohti suurempia ja kirkkaampia galakseja.

Tutkijat korostavat, että nämä alustavat havainnot eivät sulje pois JWST:n mahdollisuutta pakottaa tarkistamaan standardi kosmologista malliamme. He kuitenkin korostavat, että olemme vielä alkuvaiheessa ja tarvitsemme lisää tietoa ja yksityiskohtaisia ​​havaintoja ymmärtääksemme näiden kaukaisten galaksien todellisen luonteen ja missä pöly todella laskeutuu.

