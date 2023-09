Kaupunkien melun vaikutus Pied Tamarin apinoihin ja heidän viestintään

By

Universidade Federal do Amazonasin ja Anglia Ruskin Universityn (ARU) tutkijoiden äskettäinen tutkimus on paljastanut, kuinka kriittisesti uhanalaiset tamariiniapinat mukauttavat viestintätekniikoitaan vasteena ihmisen aiheuttamaan melusaasteeseen. Nämä apinat, jotka ovat kotoisin pieneltä alueelta Keski-Brasiliassa, luottavat ensisijaisesti äänihuutoihin ja tuoksumerkintöihin kommunikoidakseen, mutta heidän on nyt haastettava sopeutua kaupunkiympäristöön.

Tutkimusryhmä teki havaintoja yhdeksästä luonnonvaraisten tamariinien ryhmästä ja seurasi niiden käyttäytymistä 10 päivän ajan. Pääasiallinen ihmisen aiheuttaman melun lähde heidän elinympäristössään oli tieliikenne, mutta myös lentokoneiden, puistovieraiden ja sotilasoperaatioiden aiheuttamat melut vaikuttivat yleiseen melutasoon.

Tutkimuksessa havaittiin korrelaatio kaupunkimelun lisääntymisen ja apinoiden hajumerkkien tiheyden välillä. Koska melu haittaa heidän ääniviestintäänsä, apinat luottavat enemmän tuoksumerkkeihin välittäessään viestejä.

Pied tamariinit käyttävät erilaisia ​​tuoksumerkintöjä eri tarkoituksiin, mukaan lukien alue- ja lisääntymistiedot. Tämä evoluutionaalinen mukautuminen antaa heille mahdollisuuden kommunikoida pitkän ajan kuluessa. Se ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä tehokasta kuin äänipuhelut, varsinkin kun niiden elinympäristö pirstoutuu kaupungistumisen vuoksi.

Dr. Jacob Dunn, ARU:n evoluutiobiologian apulaisprofessori, korosti, että ihmisen toiminta on muuttanut merkittävästi akustisia maisemia, joihin monet lajit alun perin mukautuivat. Tuoksumerkintöjen nousun tämariinien joukossa uskotaan olevan joustava sopeutuminen näihin ympäristön muutoksiin.

Tämä tutkimus valaisee eläinten käyttäytymismuutoksia kaupunkiympäristöissä ja tuo esiin mahdollisia haasteita, joita äärimmäisen uhanalaiset lajit, kuten pied tamarin, kohtaavat. Lisätutkimukset ovat tarpeen, jotta voidaan ymmärtää, kuinka kaupunkimelu vaikuttaa muihin heidän käyttäytymiseensä ja yleiseen selviytymiseensa.

