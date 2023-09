Apinat lisäävät tuoksumerkintöjen käyttöä ihmisen aiheuttaman melusaasteen kompensoimiseksi

By

Tuoreessa tutkimuksessa on havaittu, että tamariinit lisäävät tuoksumerkintöjen käyttöä ihmisen aiheuttaman melusaasteen kompensoimiseksi. Pied tamariini on Keski-Brasiliassa tavattu kädellislaji, mutta kaupunkiympäristöt tunkeutuvat yhä enemmän sen elinympäristöön. Universidade Federal do Amazonasin ja Anglia Ruskin Universityn tutkijoiden suorittamassa tutkimuksessa havainnoitiin radioseurantaa yhdeksän erillisen luonnonvaraisten tamariinien ryhmän käyttäytymistä. Tutkijat havaitsivat, että tuoksumerkintöjen tiheys lisääntyi tieliikenteen, lentokoneiden, puistovieraiden ja sotilaallisen toiminnan aiheuttaman melutason mukaan. Tämä viittaa siihen, että apinat luottavat enemmän tuoksumerkintään, kun heidän ääniviestinnänsä heikkenee ihmisen melun vuoksi.

Viestintä on elintärkeää lajin selviytymiselle, ja tamariinit käyttävät tuoksumerkintöjä välittääkseen lisääntymis- ja aluetietoja. Tutkimuksen johtava kirjoittaja Tainara Sobroza selittää, että monet lajit ovat riippuvaisia ​​akustisista signaaleista saadakseen olennaista tietoa, kuten kumppanin houkuttelemista, ravinnonhakua ja petohälytyksiä. Tutkimus osoittaa, että kaupungistuminen ja lisääntynyt melutaso vaikuttavat tamariinien kommunikaatioon. Kun kaupunkimaisema tunkeutuu syvemmälle heidän alueelleen, tuoksumerkinnät ovat yleistymässä viestintävälineenä.

Yhteiskirjoittaja tohtori Jacob Dunn huomauttaa, että ihmiset ovat lisänneet ärsykkeitä eläinten äänimaisemiin ja tukahduttaneet luonnolliset äänet. Pied-tamariinien lisääntynyt tuoksumerkintöjen käyttö nähdään joustavana vastauksena tähän ympäristön muutokseen. Toisin kuin äänipuhelut, tuoksumerkinnät eivät kuitenkaan ole tehokkaita pitkän matkan viestinnässä. Tamariinien elinympäristön pirstoutuessa ja ryhmien eristyneisyyden myötä tällä sopeutumisella voi olla haitallisia vaikutuksia lajeihin, jotka ovat jo äärimmäisen uhanalaisessa tilassa.

Kaiken kaikkiaan tutkimus korostaa tapoja, joilla eläimet mukauttavat käyttäytymistään vastauksena ihmisen aiheuttamiin muutoksiin ympäristössään. Näiden sopeutumisten ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää suojelutoimien ja uhanalaisten lajien selviytymisen varmistamiseksi.

Lähde:

– Tainara V. Sobroza et al, Lisäävätkö pied tamariinit tuoksumerkintöjä vastauksena kaupunkimeluun?, Ethology Ecology & Evolution