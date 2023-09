Mahdollinen uusi Alzheimer-lääke vähentää aivotulehdusta ja parantaa muistia

MIT:n Picower Institute for Learning and Memory -instituutin tutkijat ovat edistyneet merkittävästi Alzheimerin taudin hoidossa kehittämällä lääkkeen, joka vähentää tulehdusta aivoissa ja parantaa muistia. Lääke, nimeltään A11, kohdistuu geneettiseen transkriptiotekijään nimeltä PU.1, joka on vastuussa tulehdusgeenien yli-ilmentämisestä aivojen immuunisoluissa Alzheimerin taudin aikana. A11 suppressoi PU.1-aktiivisuutta värväämällä proteiineja, jotka tukahduttavat näiden tulehduksellisten geenien ilmentymisen.

Tulehdus on tärkeä osa Alzheimerin taudin patologiaa, ja tehokkaiden hoitojen löytäminen on osoittautunut vaikeaksi. Ihmisen soluviljelmillä ja Alzheimerin taudin hiirimalleilla tehdyillä prekliinisillä testeillä tutkijat havaitsivat, että A11 vähentää tulehdusta ihmisen mikrogliakaltaisissa soluissa ja useissa Alzheimerin taudin hiirimalleissa. Se myös parantaa merkittävästi hiirten kognitiota.

Tutkijat vertasivat geenien ilmentymistä kuolemanjälkeisissä aivonäytteissä Alzheimerin tautia sairastavista potilaista ja ei-Alzheimer-kontrolleista. He havaitsivat, että Alzheimerin tauti aiheuttaa suuria muutoksia mikrogliageenin ilmentymisessä, ja PU.1:n sitoutumisen lisääntyminen tulehduksellisiin geenikohteisiin on merkittävä osa näitä muutoksia. PU.1-aktiivisuuden alentaminen Alzheimerin taudin hiirimallissa vähensi tulehdusta ja hermoston rappeutumista.

Ryhmä seuloi yli 58,000 1 pientä molekyyliä löytääkseen yhdisteitä, jotka voisivat vähentää tulehdusta ja Alzheimerin tautiin liittyviä geenejä, joita PU.11 säätelee. A11 oli tehokkain kuuden lopullisen ehdokkaan joukossa. Ihmisen mikroglian kaltaisilla soluilla tehdyissä kokeissa AXNUMX vähensi tulehduksellisten sytokiinien ilmentymistä ja eritystä ja esti mikrogliaa ylireagoimasta tulehduksellisiin vihjeisiin.

Lisätutkimusta tarvitaan A11:n kehittämiseksi ja testaamiseksi Alzheimerin taudin hoitona. Tämä lupaava lääke voisi edistää tehokkaampien hoitojen kehittämistä tähän tuhoisaan hermostoa rappeutuvaan sairauteen.

Lähteet:

– Alzheimerin tauti Määritelmä: Alzheimerin tauti on sairaus, joka hyökkää aivoihin ja aiheuttaa henkisten kykyjen heikkenemistä, joka pahenee ajan myötä. Se on yleisin dementian muoto ja muodostaa 60-80 prosenttia dementiatapauksista. Alzheimerin tautiin ei ole tällä hetkellä parannuskeinoa, mutta on olemassa lääkkeitä, jotka voivat auttaa lievittämään oireita.

– MIT-määritelmä: MIT on lyhenne sanoista Massachusetts Institute of Technology. Se on arvostettu yksityinen tutkimusyliopisto Cambridgessa, Massachusettsissa, joka perustettiin vuonna 1861. Se on organisoitu viiteen kouluun: arkkitehtuuri, tekniikka, humanistiset tieteet, taiteet ja yhteiskuntatieteet, johtaminen ja tiede. MIT:n vaikutus sisältää monia tieteellisiä läpimurtoja ja teknologisia edistysaskeleita. Sen tehtävänä on etsiä perustietoa elävien järjestelmien luonteesta ja käyttäytymisestä ja soveltaa tätä tietämystä terveyden parantamiseen, eliniän pidentämiseen sekä sairauksien ja vamman vähentämiseen.

– National Institutes of Health Määritelmä: National Institutes of Health (NIH) on Yhdysvaltojen hallituksen ensisijainen virasto, joka vastaa biolääketieteen ja kansanterveyden tutkimuksesta. Se tekee omaa tieteellistä tutkimustaan ​​Intramural Research Programme (IRP) -ohjelmansa kautta ja tarjoaa merkittävää biolääketieteen tutkimusrahoitusta NIH:n ulkopuolisille tutkimuslaitoksille Extramural Research Program -ohjelmansa kautta. Sen tehtävänä on etsiä perustietoa elävien järjestelmien luonteesta ja käyttäytymisestä ja soveltaa tätä tietämystä terveyden parantamiseen, eliniän pidentämiseen sekä sairauksien ja vamman vähentämiseen.