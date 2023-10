MIT-tutkijat löytävät viisikerroksisen grafeenin ainutlaatuisia ominaisuuksia

By

MIT:n fyysikot ovat tehneet jännittävän löydön grafeenin ominaisuuksista. Kun grafeeni on pinottu tiettyyn viisikerroksiseen kuvioon, siinä on epätavallisen magnetismin tila ja uusi elektroninen käyttäytyminen, jota kutsutaan "ferro-laaksoisuudeksi". Tämä havainto voisi mahdollisesti johtaa suurikapasiteettisten ja energiatehokkaiden tiedontallennuslaitteiden kehittämiseen.

Grafeeni on hiilen allotrooppi, joka koostuu yhdestä kerroksesta atomeja, jotka on järjestetty kuusikulmaiseen hilaan. Se tunnetaan poikkeuksellisesta lujuudestaan ​​ja johtavuudestaan. Tässä tutkimuksessa MIT:n tutkijat havaitsivat, että kun viisi grafeenikerrosta on pinottu romboedriseen kuvioon, materiaali siirtyy harvinaiseen tilaan, jota kutsutaan "multiferroiseksi". Tässä tilassa se osoittaa sekä epätavallista magnetismia että ferro-laaksoisuutta.

Moniferroisen materiaalin sähköiset, magneettiset tai rakenteelliset ominaisuudet käyttäytyvät koordinoidusti. Tämä löytö on erityisen merkittävä, koska se voi mahdollisesti mullistaa tiedontallennuslaitteet. Hyödyntämällä multiferroisia ominaisuuksia, insinöörit voivat suunnitella erittäin vähän virtaa ja suurikapasiteettisia tallennuslaitteita, jotka voivat tallentaa kaksinkertaisen määrän tietoa verrattuna perinteisiin laitteisiin.

Tutkijat suorittivat kokeita käyttämällä yksittäisiä grafeenihiutaleita, jotka kuorittiin huolellisesti suuremmasta grafiittikappaleesta. He pinosivat grafeenikerrokset erityiseen romboedriseen kuvioon ja havaitsivat multiferroisen käyttäytymisen syntymistä. Heidän havainnot on julkaistu Nature-lehdessä ilmestyvässä artikkelissa.

Tämä tutkimus korostaa grafeenin ainutlaatuisia ominaisuuksia ja mahdollisuuksia sen soveltamiseen tehokkaampien tiedontallennuslaitteiden kehittämisessä. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta voidaan täysin ymmärtää ja hyödyntää moniferroisen grafeenin ominaisuuksia.

Lähteet:

– MIT-fyysikot löytävät moniferroisen tilan pinotusta grafeenista, MIT News, https://news.mit.edu/2021/physicists-discover-multiferroic-state-stacked-graphene-0823