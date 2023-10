Uusi yleinen luonnonlaki: Evoluutio koskee kaikkia monimutkaisia ​​järjestelmiä

Tiedemiesten ja filosofien ryhmä on ottanut käyttöön uraauurtavan käsitteen, jota he kutsuvat "puuttuvaksi luonnonlaiksi". He väittävät, että evoluutio ei rajoitu biologiseen elämään, vaan se on perustavanlaatuinen prosessi, joka koskee kaikkia maailmankaikkeuden monimutkaisia ​​järjestelmiä, taivaankappaleista atomirakenteisiin. Tiimi ehdottaa "toiminnallisen tiedon lisäämisen lakia", jonka mukaan mikä tahansa järjestelmä, elävä tai eloton, kehittyy, jos eri kokoonpanot valitaan toiminnallisuuden perusteella.

Tutkijat tunnistavat kehittyville järjestelmille kolme määrittelevää ominaisuutta: komponenttien moninaisuus, järjestelyjen monimuotoisuus ja toimintojen valinta. He viittaavat siihen, että nämä ominaisuudet ovat yhteisiä monimutkaisille kehittyville järjestelmille eri aloilla.

Avain tähän yleismaailmalliseen luonnonlakiin on käsitteessä "toimintovalinta". Tutkijat laajentavat Darwinin luonnonvalinnan teoriaa ja luokittelevat toiminnan kolmeen eri tyyppiin: stabiilisuus, dynaaminen pysyvyys ja uutuus. Toiminta ei enää rajoitu selviytymisominaisuuksiin, vaan se sisältää ominaisuuksia, jotka edistävät järjestelmän jatkuvaa olemassaoloa, monipuolistumista ja monimutkaisuutta.

Tutkimus havainnollistaa tätä teoriaa esimerkeillä sekä biologisista että ei-biologisista konteksteista. Se korostaa elämän evoluution matkaa maan päällä fotosynteesin syntymisestä monimutkaisten käyttäytymismallien kehittymiseen. Evoluution käsite ulottuu kuitenkin orgaanisen elämän ulkopuolelle. Esimerkiksi mineraalivaltakunnassa on oma evoluutiopolkunsa, jossa yksinkertaiset mineraalikonfiguraatiot ovat ajan myötä synnyttäneet yhä monimutkaisempia.

Lisäksi tähdet itse edustavat evoluution ihmettä muodostamalla raskaampia alkuaineita, mikä lisää universumin kemiallista monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta.

Tutkimus korostaa, että darwinilainen evoluutio on erikoistapaus tässä laajemmassa luonnonilmiössä. Se viittaa siihen, että maapallon elämän monimuotoisuutta ohjaavat periaatteet pätevät myös elottomiin järjestelmiin.

Tämä Proceedings of the National Academy of Sciences -julkaisussa julkaistu tutkimus on yhteistyöprojekti, jossa on mukana eri alojen tutkijoita. Tunnistamalla monimutkaisten järjestelmien universaalin taipumuksen tuottaa uutuutta, vakautta ja dynaamista pysyvyyttä, tämä tutkimus määrittelee uudelleen käsityksemme evoluutiosta jatkuvasti kehittyvän universumimme luontaisena ominaisuutena.

