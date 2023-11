Syksyn 2023 kokouksessa saavutettu uusia virstanpylväitä: Tieteen ja taiteen pioneerien juhliminen

Place des Artsilla järjestetyn syksyn 2023 kokouksen aikana noin 1,000 XNUMX opiskelijaa käveli Salle Wilfrid-Pelletier -lavan poikki saadakseen ansaitut tutkintonsa. Yliopisto käytti tilaisuutta hyväkseen ja antoi tunnustusta merkittäville henkilöille heidän merkittävästä panoksestaan ​​tieteeseen ja taiteeseen.

Yksi tällainen henkilö, joka sai kunnian aamuseremoniassa, oli MiMi Aung, jolle annettiin arvostettu tieteiden tohtori, honoris causa. Aung, uraauurtava avaruusinsinööri, teki historiaa työskennellessään NASAn Jet Propulsion Laboratoryssa (JPL). Hän johti kaikkien aikojen ensimmäisen lentokoneen luomista ja onnistunutta lentoa, jolla saavutettiin moottorikäyttöinen ja kontrolloitu lento toiselle planeetalle. Uraauurtava lentokone nimeltä "Ingenuity" nousi ilmaan Marsin ohuessa ilmakehässä ja pysyi ilmassa vaikuttavat 39 sekuntia. Wrightin veljesten ensimmäinen lento maan päällä kesti vain 12 sekuntia. Aungin kekseliäisyys on johtanut yli 60 onnistuneeseen tehtävään "Ingenuity" parin viime vuoden aikana. Laajentaen näköalojaan Aung liittyi äskettäin Amazonin Project Kuiperiin teknisen ohjelmanhallinnan johtajaksi, jossa hän pyrkii lisäämään maailmanlaajuista laajakaistainternet-yhteyttä satelliittiverkon kautta matalalla Maan kiertoradalla.

Iltapäivän kutsuseremoniassa yliopisto kunnioitti taiteilijaa ja McGillistä valmistunutta Robert Houletta arvostetulla oikeustieteen tohtorin arvonimellä, honoris causa. Houlen matka asuinkoulun selviytyjänä sai hänet löytämään lohtua ja ilmaisemaan itseään maalaamalla ja piirtämällä. Viimeisten viiden vuosikymmenen aikana hän on kehittynyt yhdeksi kanadalaisen nykytaiteen merkittävimmistä hahmoista. Houle on omistanut elämänsä alkuperäiskansojen taiteilijoiden tunnustamisen puolesta ja alkuperäiskansojen johtajuuden vakiinnuttamiseksi akateemisissa ja kulttuurilaitoksissa. Erityisesti hänestä tuli ensimmäinen alkuperäiskansojen nykytaiteen kuraattori Kanadan sivilisaation museossa ja hän oli myös ensimmäinen alkuperäiskansojen tutkimuksen professori Ontarion taide- ja muotoiluopistossa. Houlen poikkeuksellinen panos kanadalaiseen taiteeseen on saanut hänelle lukuisia kunnianosoituksia, mukaan lukien Janet Braide Memorial Award for Excellence in Canadian Art History, jonka hän on voittanut kahdesti.

Syksyn 2023 kokouksessa juhlittiin näiden merkittävien henkilöiden saavutuksia, jotka ovat työntäneet tieteen ja taiteen rajoja. Heidän vaikuttavansa panoksensa innostaa epäilemättä tulevia sukupolvia saavuttamaan uusia korkeuksia ja luomaan omaa kestävää perintöään.

