Tutkijat tutkivat ajallisesti vaihtelevan aaltomekaniikan vaikutuksia

Tampereen yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat tehneet tutkimuksen ajassa muuttuvasta aaltomekaniikasta fotoniikan alalla. He pyrkivät määrittelemään, miten ajassa muuttuvat väliaineet vaikuttavat aaltoilmiöihin ja tarkastelivat standardiaaltoyhtälöön tehtyjä muutoksia, kun aallon nopeus ei ole vakio. Ryhmä kehitti kiihtyvän aaltoyhtälön, joka otti huomioon aallon nopeuden muutokset ajan myötä.

Aluksi tutkijat kohtasivat haasteita yhtälön ratkaisemisessa, mutta he ymmärsivät, että ratkaisun käyttäytyminen muistutti relativististen ilmiöiden käyttäytymistä. He havaitsivat, että vakio referenssinopeus, kuten valon tyhjiönopeus, oli välttämätön odotetun käyttäytymisen mukaisten ratkaisujen tuottamiseksi. Tämä tutkimus johti "ajan nuolen" löytämiseen, joka määrittää tarkasti määritellyn ajan suunnan kiihtyvien aaltojen suhteen. Tutkijat havaitsivat, että kiihtyvä aaltoyhtälö salli vain ratkaisut, joissa aika virtaa eteenpäin, mutta ei taaksepäin.

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin energian ja liikemäärän säilymistä jatkuvissa aalloissa rajapintojen yli. Liikevoiman säilyminen valossa on ollut keskustelunaihe, joka tunnetaan Abraham-Minkowski-kiistana. Tutkimuksissaan tutkijat totesivat, että relativistisilla vaikutuksilla on rooli aaltojen vauhdin säilyttämisessä. He katsoivat, että säilymättömyyden illuusion johtui pituuden supistumisesta, jonka aiheutti aikalaajeneminen, jonka aalto koki materiaalin sisällä.

Kiihtyvällä aaltoyhtälöllä on laajat sovellukset, ja sitä voidaan käyttää jatkuvien aaltojen analyyttisessä mallintamisessa, jopa ajallisesti muuttuvissa materiaaleissa. Sen avulla tutkijat voivat tutkia skenaarioita, jotka aiemmin olivat ratkaistavissa vain numeerisesti. Yksi tällainen skenaario sisältää epäjärjestyneen fotonisen aikakiteen, hypoteettisen aineen, jossa aallot hidastuvat eksponentiaalisesti samalla kun ne saavat energiaa. Ryhmän formalismi osoitti, että energian muutos näissä tapauksissa johtuu aallon kokemasta kaarevasta aika-avaruudesta.

Tämä tutkimus edistää ajassa vaihtelevien välineiden ja niiden vaikutuksen aaltoilmiöihin ymmärtämistä. Se korostaa myös luonnon perusominaisuuksia, mukaan lukien kiinteä ajan suunta ja liikemäärän säilyminen aalloissa. Tämän alan lisätutkimus voi johtaa merkittäviin innovaatioihin fotoniikassa ja sen ulkopuolella.

