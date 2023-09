Uusi tutkimus osoittaa mahdollisen ratkaisun kansainvälisen avaruusaseman mikrobitartuntaan

By

Äskettäin kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) tehty tutkimus on paljastanut mahdollisen ratkaisun meneillään olevaan mikrobitartunnan ongelmaan. Mikrobit, jotka astronautit ja lasti kuljettavat ISS:lle, voivat muodostaa talvehtivia kuoppia, jotka tunnetaan biofilmeinä. Nämä biofilmit ovat uhka astronautin terveydelle ja voivat vahingoittaa aseman laitteita. Kuitenkin käsittely, jossa on käytetty piipohjaista voiteluainetta, on osoittanut lupaavia tuloksia biokalvon muodostumisen estämisessä.

Biofilmit ovat monimutkaisia ​​mikrobien tuottamia solumatriiseja, ja niitä löytyy ISS:n eri pinnoilta, mukaan lukien avaruuspuvut ja vesijärjestelmät. Jotkut mikrobit ovat vaarattomia tai jopa hyödyllisiä, mutta haitalliset voivat kiertää elimistön puolustusjärjestelmän ja aiheuttaa kudosvaurioita. Näitä haitallisia mikrobeja suojaavat niiden luomat biofilmit, jolloin ne voivat pysyä lepotilassa ja välttää havaitsemisen.

Piipohjaista voiteluainekäsittelyä testattiin ensimmäisen kerran maan päällä ja se osoittautui tehokkaaksi biokalvon muodostumisen estämisessä. ISS-kokeessa astronautit käsittelivät pintamateriaaleja voiteluaineella ja altistivat ne Pseudomonas aeruginosa -nimiselle bakteerille. Kolmen päivän inkuboinnin jälkeen kokeet osoittivat, että voiteluaine oli estänyt bakteerien kerääntymisen pinnoille.

Tämä löytö on erityisen tärkeä pitkäaikaisissa avaruuslennoissa Kuuhun ja Marsiin, joissa varaosien vastaanottaminen tai miehistön pikainen palauttaminen Maahan ei ole mahdollista. Ratkaisujen löytäminen mikrobitartuntojen lieventämiseksi on ratkaisevan tärkeää astronautin terveyden ylläpitämisen ja laitteiden toimivuuden varmistamiseksi.

Avaruussovellusten lisäksi tällä tutkimuksella voi olla myös vaikutuksia lääkinnällisten laitteiden pitämiseen puhtaana ja mikrobien aiheuttaman korroosion vähentämisessä öljyn ja kaasun tuotannon kaltaisilla teollisuudenaloilla. Biofilmin muodostumisen estäminen voi auttaa vähentämään laitevikojen ja vaarallisten öljyvuotojen riskejä.

Tämä tutkimus julkaistiin npj Microgravity -lehdessä 16. elokuuta 2021.

