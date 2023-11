Lysosomien korjauksen ymmärtäminen: Ikääntymisen ehkäisyn tärkeimpien toimijoiden paljastaminen

By

Ikääntyminen on monimutkainen prosessi, joka vaikuttaa organismeihin solutasolla. Se herättää kysymyksiä mekanismeista, jotka mahdollistavat solujen selviytymisen sisäisistä ja ulkoisista vaurioista. Yksi tärkeä solurakenne, lysosomi, on vastuussa vaurioituneiden solukomponenttien ja patogeenien hajoamisesta sekä stabiilisuuden ylläpitämisestä soluissa ja kudoksissa. Mutta voidaanko lysosomeja korjata? Ja jos on, niin miten?

Äskettäin EMBO Reportsissa julkaistussa tutkimuksessa Osakan yliopiston ja Naran lääketieteellisen yliopiston tutkijat ovat tuoneet valoa vaurioituneiden lysosomien korjausmekanismiin mikroautofagiana tunnetun prosessin avulla. Lisäksi he ovat tunnistaneet tämän korjausprosessin kaksi keskeistä sääntelijää.

Mikroautofagia on yksi kolmesta autofagian päätyypistä – säädellystä prosessista, joka hajottaa toimintahäiriöitä tai tarpeettomia solukomponentteja. Vaikka mikroautofagian uskotaan osallistuvan lysosomaalisten vaurioiden torjuntaan, monet tämän prosessin yksityiskohdat jäävät tuntemattomiksi.

Selvittääkseen uuden lysosomaalisen vauriovasteen säätelijän tutkijat tutkivat Hippo-reittiä - signaalireittiä, joka ohjaa erilaisia ​​soluprosesseja, mukaan lukien solujen kasvua. Tutkimuksensa kautta he havaitsivat, että seriini-treoniinikinaasi 38 (STK38) -niminen proteiini on välttämätön lysosomaalisen vaurion vasteen kannalta.

Lisätutkimukset paljastivat, että STK38 tekee yhteistyötä kuljetuskoneiston (ESCRT) edellyttämän endosomaalisen lajittelukompleksin kanssa, joka on jo tunnettu lysosomaalisen korjauksen toimija. STK38 värvää vaurioituneisiin lysosomeihin proteiinia nimeltä vacuolar protein sorting 4 (VPS4), mikä on ratkaisevan tärkeää ESCRT-koneiston purkamisessa korjausprosessin aikana. Tutkijat havaitsivat myös, että tätä korjausmekanismia välittää mikroautofagia.

Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin ei-kanonisen lipidoinnin merkitys autofagiaan liittyvien proteiini 8 (ATG8) -molekyylien, joita kutsutaan gamma-aminovoihapporeseptoriin liittyviksi proteiineiksi (GABARAP), alaryhmän korjausprosessissa. Lipidaatio viittaa ATG8:iden modifiointiin lipidipidennyksillä ja on perusprosessi autofagiassa. Ei-kanoniseen lipidaatioon kuuluu ATG8:iden lipidointi yksikalvoisiksi endolysosomeiksi kanonisessa lipidaatiossa tyypillisesti havaittujen kaksoiskalvofagoforien sijaan.

Tutkijat osoittivat, että GABARAPit ovat ratkaisevan tärkeitä lysosomaalisen korjauksen alkuvaiheessa, johon kuuluu ESCRT-koneiston värvääminen vaurioituneisiin lysosomeihin.

Lisäksi mikroautofagian säätelijöiden STK38:n ja GABARAP:ien ehtymisen osoitettiin lisäävän vanhenevien solujen esiintyvyyttä ja lyhentävän malliorganismin C. elegansin elinikää. Nämä havainnot korostavat STK38:n ja GABARAPien evoluutionaalisesti konservoituneita rooleja lysosomaalisen eheyden ylläpitämisessä, terveen solutoiminnan edistämisessä ja solujen vanhenemisen ja organismin ikääntymisen estämisessä.

Tämä kattava ymmärrys lysosomaalisesta korjausprosessista avaa uusia mahdollisuuksia terveen ikääntymisen edistämiseen ja tarjoaa arvokkaita oivalluksia mahdollisiin hoitotoimenpiteisiin ikääntymiseen liittyvissä sairauksissa.

FAQ

K: Mitä lysosomit ovat?

V: Lysosomit ovat solurakenteita, jotka ovat vastuussa vaurioituneiden solukomponenttien ja patogeenien hajoamisesta ja sulattamisesta.

K: Mikä on mikroautofagia?

V: Mikroautofagia on säännelty prosessi, jossa häiriöttömät tai tarpeettomat solukomponentit hajoavat.

K: Mikä on STK38?

V: STK38 on proteiini, jolla on ratkaiseva rooli vaurioituneiden lysosomien korjaamisessa ja ESCRT-koneiston värväämisessä.

K: Mikä ESCRT-koneisto on?

V: Kuljetuskoneiston (ESCRT) edellyttämä endosomaalisen lajittelun kompleksi on proteiinikompleksi, joka osallistuu erilaisiin soluprosesseihin, mukaan lukien lysosomien korjaus.

K: Mikä on GABARAPien merkitys?

V: GABARAPit ovat alaryhmä autofagiaan liittyviä proteiini 8 (ATG8) -molekyylejä, jotka ovat välttämättömiä ESCRT-koneiston alkuperäisessä rekrytoinnissa lysosomaalisen korjauksen aikana.

K: Miten lysosomin korjaus vaikuttaa ikääntymiseen?

V: Lysosomaaliset toimintahäiriöt ja vauriot on yhdistetty nopeutuneeseen ikääntymiseen ja lyhentyneeseen elinikään. Lysosomaalisten korjausmekanismien ymmärtäminen ja edistäminen voi edistää tervettä ikääntymistä ja mahdollisesti auttaa ikään liittyvien sairauksien hoidossa.

K: Mikä on tässä tutkimuksessa käytetty malliorganismi?

V: Tutkijat käyttivät C. elegansia, biologisessa tutkimuksessa yleisesti tutkittua organismia, tutkiakseen STK38:n ja GABARAPin ehtymisen vaikutuksia solujen vanhenemiseen ja elinikään.