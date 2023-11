Metaanipäästöjen vähentäminen maataloudessa: läpimurto kestävässä maataloudessa

By

"Maatalous ja ilmastonmuutos: tiede toimintaan" -konferenssissa Teagasc johtava tutkija, prof Sinead Waters jakoi uraauurtavan tutkimuksen osana "Meth-Abate" -projektia. Professori Waters ja hänen tiiminsä ovat työskennelleet uusien maatalouskäyttöön tarkoitettujen teknologioiden parissa torjuakseen Irlannin maatalousteollisuuden aiheuttamia hälyttävän tason kasvihuonekaasupäästöjä, erityisesti metaania.

Ympäristönsuojeluviraston (EPA) tuoreet tiedot paljastivat, että 72 prosenttia Irlannin maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä johtuu metaanista. Tästä syystä teollisuus on innokkaasti etsinyt tehokkaita menetelmiä näiden päästöjen vähentämiseksi.

'Meth-Abate' -projekti on keskittynyt hapettavien metaani-inhibiittorien kehittämiseen, joita ovat Galwayssa sijaitsevan GlasPort Bion valmistamat tuotteet. Nämä peroksidipohjaiset yhdisteet ovat osoittautuneet turvallisiksi kulutukseen, ja ne ovat käyneet läpi laajoja kokeita, jotka osoittavat niiden tehokkuuden vähentämään märehtijöiden käymisestä aiheutuvia metaanipäästöjä.

Näistä tutkimuksista lupaavin tuote on RumenGlas, joka käyttää kalsiumperoksidia keskeisenä ainesosanaan. Professori Waters korosti sen kustannustehokkuutta arvioiden sen olevan vain noin 0.9-13 senttiä henkeä kohti päivässä. Tiimi havaitsi metaanipäästöjen merkittävän vähenemisen, kun pieni annos pieneni 17 % ja suuri annos väheni merkittävästi 28 % verrattuna kontrolliryhmään.

Metaania vähentävien ominaisuuksiensa lisäksi näillä estäjillä on myös mahdollisia suorituskykyetuja ohjaamalla vetyä haihtuviin rasvahappoihin. Tämä havainto tarjoaa jännittävän mahdollisuuden karjankasvattajille, sillä parantunut suorituskyky voisi kompensoida kustannukset, jotka aiheutuvat rehun lisäaineen sisällyttämisestä heidän toimintaansa.

Turvallisuusmääräysten noudattamisen varmistamiseksi RumenGlas-tuote käy läpi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvioinnin alkuvuodesta 2024. Hyväksyttyään se tarjoaa viljelijöille helppokäyttöisen ja tehokkaan ratkaisun, koska se voidaan annostella kätevästi pellettimuodossa.

Teagascin innovatiivisen työn lisäksi konferenssissa muut asiantuntijat korostivat metaanipäästöjen vähentämisen merkitystä maataloudessa. Jalostuskäytäntöjen edistymisen ja ikään liittyvien tekijöiden torjumisen avulla on arvioitu, että nautakarjan suoliston metaanipäästöjä voitaisiin vähentää 25 % vuoteen 2050 mennessä.

On ratkaisevan tärkeää tunnustaa, että kaikilla metaanipäästöjen lähteillä, riippumatta eläinten lukumäärästä tai niiden vaikutuksesta ilmaston lämpenemiseen, on merkittävä rooli ilmastonmuutoksessa. Ottamalla käyttöön tehokkaita strategioita ja teknologioita, kuten RumenGlas, viljelijät voivat vaikuttaa konkreettisesti vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia, mikä johtaa viime kädessä kestävämpään tulevaisuuteen maataloudelle.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

1. Mitä kasvihuonekaasupäästöt ovat?

Kasvihuonekaasupäästöillä (GHG) tarkoitetaan kasvihuoneilmiön syntymiseen vaikuttavien kaasujen vapautumista maapallon ilmakehään. Nämä kaasut vangitsevat lämpöä ja aiheuttavat ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta. Ensisijaisia ​​kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O) ja fluoratut kaasut.

2. Miksi metaanipäästöjen vähentäminen on tärkeää maataloudessa?

Metaani on voimakas kasvihuonekaasu, jolla on huomattavasti suurempi ilmaston lämpenemispotentiaali kuin hiilidioksidilla. Maataloussektorilla metaanipäästöt ovat peräisin pääasiassa karjasta, erityisesti märehtijöistä, kuten nautakarjasta. Maatalouden metaanipäästöjen vähentäminen on keskeistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja maatalouden kestävyyden saavuttamiseksi.

3. Mikä on Meth-Abate-projekti?

"Meth-Abate" -projekti on Irlannin maatalous- ja elintarvikekehitysviranomaisen Teagascin tutkimusaloite. Hankkeen tavoitteena on kehittää maatilavalmiita teknologioita ja innovatiivisia ratkaisuja karjankasvatuksen metaanipäästöjen vähentämiseen. Sen ensisijaisena tavoitteena on tunnistaa tehokkaita menetelmiä maatalouden ympäristövaikutusten lieventämiseksi kestävät tuotantokäytännöt säilyttäen.

4. Mikä RumenGlas on ja miten se toimii?

RumenGlas on Galwayn GlasPort Bion kehittämä tuote osana Meth-Abate-projektia. Se on hapettava metaanin estäjä, joka käyttää aktiivisena yhdisteenä kalsiumperoksidia. RumenGlas toimii vetynieluna ja ohjaa vetyä haihtuviin rasvahappoihin, mikä vähentää märehtijöiden käymisestä aiheutuvia metaanipäästöjä. Sitä annetaan pellettimuodossa, joten viljelijöiden on kätevää lisätä sitä karjan rehuun.

5. Mitkä ovat RumenGlasin käytön mahdolliset edut?

Metaania vähentävien ominaisuuksiensa lisäksi RumenGlasilla on mahdollisia suorituskykyetuja karjalle. Ohjaamalla vetyä haihtuviin rasvahappoihin se voi parantaa eläinten suorituskykyä, mikä lisää tuottavuutta. Tämä suorituskyvyn parannus voi mahdollisesti kompensoida RumenGlasin sisällyttämisestä rehuun aiheutuvat kustannukset, mikä tekee siitä taloudellisesti kannattavan ratkaisun viljelijöille.

