Tutkijoiden paljastama avaruusalusten vaikutus maan yläilmakehään

Tutkijat ovat havainneet, että maapallon yläilmakehään jääneillä rakettien ja avaruusalusten roskat voivat vaikuttaa pysyvästi ilmastoon. Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistu äskettäinen tutkimus paljasti merkittäviä määriä alumiinia ja eksoottisia metalleja maapallon stratosfäärissä. Tutkijaryhmä pystyi tunnistamaan, että nämä harvinaiset metallit ovat peräisin avaruusaluksista, jotka palasivat palaessaan. Tämä havainto herättää huolta siitä, kuinka kasvava avaruusteollisuus vaikuttaa Maan yläilmakehään.

Tutkimuksessa käytettiin erityistä tutkimuskonetta, joka oli varustettu herkällä työkalulla aerosolien keräämiseksi ilmakehästä. Kerätyt tiedot osoittivat, että yli 20 elementtiä, mukaan lukien litiumia, alumiinia, kuparia ja lyijyä, oli läsnä avaruusaluksissa käytettyjä suhteita vastaavassa suhteessa. Näitä metalleja löytyy noin 10 %:sta rikkihappohiukkasista, jotka ovat välttämättömiä otsonikerroksen suojaamisessa ja puskuroinnissa.

Rakettien laukaisujen lisääntyminen edistää näiden metallihiukkasten kerääntymistä stratosfääriin. Vuonna 2022 rakettien laukaisuja tehtiin ennätykselliset 180, ja tämän määrän odotetaan nousevan, kun avaruusteollisuus lähettää edelleen enemmän satelliitteja ja avaruusaluksia. Tutkijat korostivat tarvetta ymmärtää ihmisen avaruuslentojen vaikutus planeettaan, erityisesti otsonikerrokseen, jolla on ratkaiseva rooli haitallisen Auringon säteilyn imemisessä.

Tutkimuksen tulokset korostavat maan ilmakehässä tapahtuvien muutosten tutkimisen ja ymmärtämisen kiireellisyyttä. Ihmisten ammatin ja avaruustoiminnan vaikutukset voivat olla merkittävämpiä kuin aiemmin on kuviteltu. On tärkeää priorisoida planeettamme tutkimusta, jotta avaruustutkimuksen mahdolliset seuraukset voidaan ymmärtää ja lieventää paremmin.

Lähde: Proceedings of the National Academy of Sciences (tutkimus)