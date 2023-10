Avaruusromun vaikutus maapallon ilmakehään

Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistu uusi tutkimus paljastaa, että avaruusromulla, joka koostuu raketteista ja avaruusaluksista jääneistä osista, on mahdollisesti pysyvä vaikutus maapallon ilmastoon. Tutkijat suorittivat tutkimustehtävän käyttämällä erityiseen tutkimustasoon kiinnitettyä herkkää työkalua ilmakehän analysoimiseksi ja löysivät merkittäviä määriä alumiinia ja eksoottisia metalleja maapallon stratosfääristä.

Tutkijat pystyivät yhdistämään nämä harvinaiset metallit raketteissa ja satelliiteissa käytettyihin metalleihin, mikä osoittaa, että höyrystynyt metalli on todennäköisesti peräisin avaruusaluksista, jotka palavat palaessaan ilmakehän läpi. Professori Daniel Cziczo, tutkimuksen toinen kirjoittaja, korostaa tämän ihmisen valmistaman materiaalin löytämisen merkitystä ilmakehän oletettavasti koskemattomalta alueelta. Hän korostaa tarvetta tarkastella lähemmin stratosfäärissä, joka on ilmakehän vakaa alue, tapahtuvia muutoksia.

Tutkimuksen tavoitteena oli vastata pitkään jatkuneeseen epäilyyn, että kasvava avaruusteollisuus vaikuttaa Maan yläilmakehään. Tämän jopa 51 kilometriä maanpinnan yläpuolelle ulottuvan alueen tutkiminen on kuitenkin valtavan haastavaa. Tutkimukseensa tutkijat käyttivät NASA WB-57 -lentokonetta ottamaan näytteitä ilmakehästä 19 kilometriä maanpinnan yläpuolella Alaskassa.

Näytteiden analyysi paljasti, että metalleja oli noin 10 %:ssa rikkihappohiukkasista, jotka muodostavat suurimman osan stratosfäärin hiukkasista ja edistävät otsonikerroksen suojaamista ja puskurointia. Lisäksi tutkijat havaitsivat yli 20 elementtiä suhteessa avaruusaluksissa käytettyihin suhteisiin. Erityisesti avaruusalusten palaamisesta peräisin olevia metalleja, kuten litiumia, alumiinia, kuparia ja lyijyä, löydettiin paljon enemmän kuin luonnonkosmisen pölyn metalleja.

Tämä tutkimus tehdään aikana, jolloin avaruusteollisuus kokee ennennäkemättömän kasvun: vuonna 180 laukaistiin ennätykselliset 2022 rakettia verrattuna 136:een vuonna 2021. Mitä enemmän satelliitteja ja avaruusaluksia laukaistaan ​​Maan kiertoradalle ja sen jälkeen, siihen tulee enemmän roskia. ilmakehän odotetaan lisääntyvän. Rakettien ja satelliittien paluu sekä satelliittien putoaminen ilmakehän läpi edistävät näiden aerosolihiukkasten esiintymistä stratosfäärissä.

Stratosfäärillä on tärkeä rooli maapallon ilmastojärjestelmässä. Se on otsonikerroksen koti, joka absorboi osan Auringon säteilystä ja estää sitä pääsemästä planeetan pinnalle. Otsonikerros on välttämätön kaikkien maapallon elävien olentojen suojelemiseksi, ja ilman sitä tuntemamme elämä olisi todennäköisesti mahdotonta.

Tämä tutkimus korostaa ihmisten miehityksen ja avaruuslentojen merkittävää vaikutusta planeetallemme. Se korostaa kiireellistä tarvetta ymmärtää ja priorisoida Maan tutkimus, jotta voidaan lieventää avaruusteollisuuden toiminnan mahdollisia seurauksia.

