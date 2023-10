Tutkijat kehittävät antibakteerisia kalvoja käyttämällä metalli-orgaanisia kehyksiä

By

Tutkijaryhmä on kehittänyt ja karakterisoinut antibakteerisia kalvoja käyttämällä ohueen kalvoon upotettuja metalli-orgaanisia kehyksiä (MOF). MOF:t ovat erittäin huokoisia metallikomplekseja, joilla on laaja valikoima sovelluksia, mukaan lukien lääkkeiden jakelu ja ympäristön puhdistaminen. Kuitenkin sen ymmärtäminen, kuinka MOF:t toimivat polymeereihin upotettuina, on edelleen haaste.

Tutkijat käyttivät uutta tekniikkaa, jota kutsutaan kryogeeniseksi fokusoiduksi ionisuihkupyyhkäisyelektronimikroskoopiksi (FIB-SEM), tutkiakseen MOF:ien ja polymeerien välistä vuorovaikutusta kalvoissa. Tämä tekniikka lisää MOF-komposiittien stabiilisuutta ja tarjoaa yksityiskohtaisen kuvan hiukkasista.

Luotiin kolme erilaista kalvoa, joista jokainen sisälsi eri MOF:n: CPO-27-Ni, CuBTTri tai molemmat. Tutkijat havaitsivat, että metallikompleksit jakautuivat tasaisesti kalvoille eivätkä olleet päällekkäisiä. He havaitsivat myös, että kalvoilla oli erilaisia ​​laukaisimia ja vasteita, kun oli kyse typpioksidin (NO), molekyylin, jolla on antibakteerisia ominaisuuksia, vapauttaminen.

CPO-27-Ni vapauttaa NO:ta nopeasti vasteena kosteudelle, kun taas CuBTTri toimi katalyyttinä ja tuotti jatkuvan NO:n vapautumisen altistuessaan luonnolliselle NO-lähteelle ihmiskehossa. Kun molemmat MOF:t yhdistettiin, kalvot saavuttivat nopean ja jatkuvan NO-kuljetusjärjestelmän.

Tutkijat uskovat, että tämä kaksivaiheinen jakelujärjestelmä voisi olla hyödyllinen lääkinnällisissä laitteissa, sillä se tarjoaa välittömiä antibakteerisia vaikutuksia ja pitkän aikavälin mikrobien likaantumisen eston. Tämän tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin MOF:ita ja niiden mahdollisia sovelluksia eri aloilla.

Lähde: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et ai. Sekametalli-orgaaninen runko sekamatriisikalvot: näkemyksiä samanaikaisesta kosteuden laukaisevasta ja katalyyttisestä typpioksidin annostelusta kryo-pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. ACS Appl Mater -liitännät. 2023:acsami.3c11283.

Määritelmät:

Metalli-orgaaniset kehykset (MOF): Erittäin huokoiset metallikompleksit

Polymeerit: Suuret molekyylit, jotka koostuvat toistuvista alayksiköistä

Kryogeeninen fokusoitu ionisuihkupyyhkäisyelektronimikroskoopia (FIB-SEM): Tekniikka, joka käyttää kryogeniikkaa lisäämään MOF-komposiittien stabiilisuutta ja tarjoaa yksityiskohtaisen kuvantamisen

Typpioksidi (NO): molekyyli, jolla on antibakteerisia ominaisuuksia ja jolla voi olla biolääketieteellisiä sovelluksia

Lähteet: ACS Applied Materials & Interfaces