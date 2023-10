Whirlpool Galaxy: Galaktinen kohtaaminen

Charles Messier, 18-luvun tähtitieteilijä, kokosi luettelon taivaankappaleista auttaakseen komeettojen löytämisessä. Tarkkaillessaan komeetta Messier törmäsi luettelossaan 51. esineeseen. Tämä 250 vuotta sitten tehty löytö tunnetaan nykyään Whirlpool Galaxy -nimellä.

Alun perin "hyvin heikommaksi sumuksi, ilman tähtiä", nykyaikaiset teleskoopit paljastavat Whirlpool Galaxyn olevan upea spiraaligalaksi, joka sijaitsee noin 25-30 miljoonan valovuoden päässä meistä. Se on hieman pienempi kuin oma Linnunrata-galaksimme.

Kiehtovaa on, että Whirlpool-galaksi ei ole vain yksi galaksi, vaan se koostuu itse asiassa kahdesta galaksista, jotka ovat kokeneet läheisen kohtaamisen. Tämä kosminen törmäys on vaikuttanut suuremman galaksin kauniiden kierrehaarojen muodostumiseen. Pienemmän galaksin painovoima, joka muistuttaa kirkasta tähtijoukkoa, joka on löydetty yhden suuremman galaksin spiraalihaaroista, on luonut aaltoja, jotka värähtelevät koko galaksin ytimessä.

Nämä aallot puristavat kaasu- ja pölypilviä, mikä johtaa uusien tähtien syntymiseen. Nämä nuorekkaat tähdet, suuret ja kirkkaat, hahmottelevat Whirlpool Galaxyn kierrehaaroja. Niiden kirkas elinikä on kuitenkin suhteellisen lyhytikäinen, koska ne räjähtävät muutaman miljoonan vuoden kuluttua. On huomattava, että M51, kuten se myös tunnetaan, on kokenut kolme tähtiräjähdystä viime vuosikymmeninä, kun taas Linnunrata ei ole nähnyt yhtään. Siitä huolimatta galaksi jatkaa uusien tähtien synnyttämistä ja jatkaa tähtien perintöään.

Aivan Ursa Majorin ulkopuolella, lähellä Otavan kädensijan kärkeä, Whirlpool Galaxy toimii saavutettavana tutkimuskohteena harrastelijatähtitieteilijöille pienillä kaukoputkilla.

