Harvinainen ja arvokas Camptosaurus-luuranko huutokaupataan Pariisissa

By

Barry the Camptosaurus on poikkeuksellinen löytö dinosaurusten luurangojen maailmassa. Tämän kivettyneen kasvien syöjän historia ulottuu 150 miljoonan vuoden taakse, ja se koostuu yli 80-prosenttisesti alkuperäisestä luusta. Sen harvinaisuus ja täydellisyys tekevät siitä erittäin halutun näytteen, minkä vuoksi asiantuntijat arvioivat sen huutokauppahinnaksi 855,000 1.28–20 miljoonaa dollaria. Huutokauppa järjestetään Hotel Drouotissa Pariisissa XNUMX. lokakuuta.

Barry löydettiin alun perin Wyomingista 1990-luvulla ja restauroitiin myöhemmin vuonna 2000 paleontologi Barry Jamesin toimesta. Italialainen laboratorio Zoic suoritti luurangolle lisäkunnostustöitä hankittuaan sen viime vuonna varmistaakseen, että se täyttää tieteelliset standardit.

Merkittävää on, että Barryn kallo on 90-prosenttisesti valmis, ja loput dinosauruksen luurangosta on 80-prosenttisesti valmis. Alexandre Giquello Hotel Drouotista kuvaili sitä "erittäin hyvin säilyneeksi näytteeksi" korostaen sen harvinaisuutta.

Iguanodontidae-heimoon kuuluva Barry on yksi varhaisimmista löydetyistä dinosaurusryhmistä. Luut löydettiin Wyomingin Morrison Formationista, joka tunnetaan runsaista fossiileistaan. Mielenkiintoista on, että ornithopod-dinosaurukset, kuten Barry, muodostavat vain noin 14 prosenttia alueelta löydetyistä yksilöistä, mikä tekee tästä löydöstä vielä poikkeuksellisemman.

Vaikka dinosaurusten luiden myyntiä on arvosteltu tiedeyhteisössä, siitä on tullut yhä halutumpi markkina. Pelkästään viime vuonna kuusi dinosauruksen luurankoa huutokaupattiin, ja niistä saatiin vaikuttavia summia. Vuonna 2020 Stan-niminen T-Rexin luuranko myytiin ennätyshinnalla 31.8 miljoonaa dollaria. Tämä huomioon ottaen Barryn arvioitu 1.3 miljoonan dollarin hinta näyttää edulliselta.

Jos olet kiinnostunut hankkimaan Barryn tai muun dinosauruksen luurangon, on erittäin tärkeää tehdä perusteellinen tutkimus sen alkuperästä. Näytteen aitouden ja laillisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta vältetään vilpillisen tai laittoman fossiilin ostaminen.

Lähteet:

– Alkuperäinen lähdeartikkeli

– Reuters: https://www.reuters.com/business/barry-camptosaurus-partial-iguana-dinosaur-skeleton-fetch-up-13-million-2021-09-30/