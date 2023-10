Massiivinen valtameri löydetty maankuoren alta

Tiedemiehet ovat tehneet uraauurtavan löydön – maankuoren alla on piilotettu valtava valtameri. Vesi, joka on varastoitu kallioon, joka tunnetaan nimellä "ringwoodite", sijaitsee 400 mailia maan alla. Tämä havainto on johtanut ymmärtämiseen, että pinnan alla on kolme kertaa enemmän vettä kuin kaikissa valtamerissä yhteensä.

Vesi varastoidaan ainutlaatuisessa tilassa, jota kutsutaan sienimäiseksi tilaksi, joka ei ole nestemäinen, kiinteä tai kaasu, vaan neljäs tila. Ringwoodiitin kiderakenne antaa sen houkutella vetyä ja vangita vettä, jolloin se toimii kuin sieni.

Geofyysikko Steve Jacobsen, joka on osa löydön takana olevaa ryhmää, totesi: "Luulen, että näemme vihdoin todisteita koko Maan vesikierrosta, mikä voi auttaa selittämään suuren määrän nestemäistä vettä asuttavan planeettamme pinnalla."

Löytö tehtiin tutkimalla maanjäristyksiä ja analysoimalla seismometrien poimimia shokkiaaltoja. Veden läsnäolo kalliossa vahvistettiin näiden seismisten lukemien avulla.

Tällä löydöllä on merkittäviä vaikutuksia ymmärryksemme maapallon vedenkierrosta ja planeettamme valtavasta vesimäärästä. Se myös valaisee maankuoren alla piileviä mysteereitä ja korostaa jatkuvaa luonnon ihmettä.

Tämän merkittävän löydön lisäksi tutkijat ovat äskettäin myös löytäneet täysin uuden ekosysteemin vulkaanisen kuoren alta vedenalaisen robotin avulla. Nämä löydöt muistuttavat meitä siitä, että planeetastamme ja sen salaisuuksista on vielä paljon opittavaa.

