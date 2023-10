Massiiviset Matalan Maan kiertoradan viestintäsatelliitit voivat häiritä tähtitiedettä

BlueWalker 3 -prototyyppisatelliitin havainnot ovat paljastaneet, että se on yksi yötaivaan kirkkaimmista kohteista, joka ylittää kaikki paitsi kirkkaimmat tähdet. Tämä on herättänyt huolta tähtitieteilijöiden keskuudessa mahdollisista häiriöistä, jotka suuret satelliittitähtikuviot voivat aiheuttaa kyvyllemme tarkkailla tähtiä ja suorittaa radioastronomiaa.

Useat yritykset suunnittelevat laukaisevansa satelliitteja, jotka voivat tarjota mobiili- tai laajakaistapalveluita maailmanlaajuisesti. Näiden satelliittien on oltava matalalla Maan kiertoradalla, ja ne voivat olla suhteellisen suuria, mikä muodostaa uhan yötaivaan havainnoille. Vastauksena tähän kansainvälinen tutkijaryhmä, jota johtavat IAU Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference (CPS) tähtitieteilijät, on arvioinut BlueWalker 3 -satelliitin vaikutuksen tähtitieteeseen.

AST SpaceMobilen laukaisema BlueWalker 3 -satelliitti on prototyyppi suunnitellun yli sadan vastaavan satelliitin konstellaatiolle, joka on tarkoitettu käytettäväksi matkaviestinnässä. Satelliitin kirkkautta analysoitiin kansainvälisellä havaintokampanjalla, johon osallistuivat sekä ammatti- että amatööritähtitieteilijät eri puolilta maailmaa.

130 päivän ajalta kerätyt tiedot osoittivat kirkkauden jyrkän kasvun samaan aikaan kun satelliitin 64 neliömetrin antenniryhmä avautui. Tämä tekee siitä suurimman kaupallisen antennijärjestelmän, joka on koskaan käytetty matalalla Maan kiertoradalla. Satelliittien liikeradan ennustaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta tähtitieteilijät voivat välttää niitä tai ainakin tietää niiden sijainnin tiedoissa. Niiden kirkkauden vähentäminen on kuitenkin haastavaa, koska niiden sijainnin peittäminen johtaisi tietojen menetykseen kyseisellä taivaan osuudella.

Näkyvien havaintojen lisäksi BlueWalker 3 uhkaa myös radioastronomiaa, sillä se lähettää radiotaajuuksilla, jotka ovat lähellä radioteleskooppien käyttämiä taajuuksia. Tällä hetkellä observatorioiden suojaukset radiohäiriöiltä koskevat ensisijaisesti maanpäällisiä lähettimiä, eivätkä ne välttämättä riitä suojaamaan radioteleskooppeja satelliittilähetyksiltä.

Kansainvälinen tähtitieteellinen liitto (IAU) ja CPS-kumppanit tunnustavat satelliittikonstellaatioiden merkityksen maailmanlaajuisessa viestinnässä, mutta korostavat strategioiden tarvetta minimoida niiden vaikutus tähtitieteellisiin havaintoihin. Lisätutkimusta tarvitaan menetelmien kehittämiseksi olemassa olevien ja tulevien teleskooppien suojaamiseksi lukuisilta satelliiteilta, joita on tarkoitus laukaista tulevaisuudessa.

BlueWalker 3:n havaintoja jatketaan, ja sen lämpöpäästöjä on tarkoitus tutkia myöhemmin tänä vuonna. Tästä aiheesta keskustellaan lisää IAU:n symposiumissa: Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward lokakuussa.

Lähde: Sangeetha Nandakumar, "BlueWalker 3 -satelliitin korkea optinen kirkkaus", Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7. [Lähde: Imperial College London]