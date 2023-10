Massiivinen komeetta lähestyy maata: mahtava taivaallinen tapahtuma, jota on odotettava

By

Hämmästyttävä taivaallinen tapahtuma on avautumassa, kun valtava komeetta ryntää kohti Maata. "Paholaisen komeetiksi" kutsuttu tämä poikkeuksellinen kosminen vierailija, joka on kaksi kertaa Mount Everestin kokoinen, on kiehtonut taivaan tarkkailijat ja tähtitieteilijät. Älä kuitenkaan pelkää, sillä se ei asiantuntijoiden mukaan uhkaa ihmiskuntaa.

Niin kutsuttu "Devil Comet", joka tunnetaan virallisesti nimellä 12P/Pons-Brooks, ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1812 ja ilmaantui uudelleen vuonna 1883, mikä teki siitä jaksollisen komeetan, jonka kiertoaika on noin 71 vuotta. Kokonsa lisäksi tämä komeetta erottuu ikäisensä joukosta aktiivisen jäätulivuoren ansiosta, joka on harvinainen ilmiö komeetoissa.

Nämä jäiset tulivuoret, jotka tunnetaan myös nimellä kryomagma-aukot, koostuvat ainutlaatuisesta jään, pölyn ja kaasun sekoituksesta. Tämän seurauksena ne vapauttavat kaasua sisältä ja luovat kiehtovan näytelmän avaruuteen. Tutkijat arvioivat, että olemassa on vain noin 20 komeetta, joilla on tällaisia ​​aktiivisia jäätulivuoria.

Merkitse kalenteriisi ensi vuoden huhtikuun puoliväliin, sillä Paholaisen komeetta on kirkkaimmillaan, kun se saavuttaa noin 232 miljoonan kilometrin (144,158,116 XNUMX XNUMX mailin) ​​etäisyyden Maasta. Vaikka se saattaa näkyä paljaalla silmällä, se näkyy taatusti kiikareilla tai vaatimattomalla takapihan kaukoputkella.

Usein kysytyt kysymykset

1. Onko Devil Comet uhka ihmiskunnalle?

Ei, paholaisen komeetta ei uhkaa ihmiskuntaa. Voit olla varma, että se on vain kunnioitusta herättävä taivaallinen spektaakkeli, joka tarjoaa taivaan tarkkailijoille lumoavan kokemuksen.

2. Onko paholaisen komeetalla ainutlaatuisia ominaisuuksia?

Ehdottomasti! Paholaisen komeetta ei ole vain kaksi kertaa Mount Everestin kokoinen, vaan siinä on myös aktiivinen jäätulivuori, mikä tekee siitä harvinaisen ja merkittävän kosmisen ilmiön.

3. Kuinka usein tämä komeetta esiintyy?

Paholaisen komeetta seuraa jaksoittaista kiertorataa ja sitä voidaan tarkkailla noin 71 vuoden välein. Sen viimeiset havainnot tapahtuivat vuosina 1812 ja 1883, ja sen seuraavan ilmestymisen odotetaan tulevan vuoden huhtikuun puolivälissä.

4. Mikä aiheuttaa paholaisen komeetan satunnaisia ​​kirkkauspurskeita?

Näitä purkauksia kutsutaan purkauksiksi, joiden aikana komeetat aktivoituvat huomattavasti ja vapauttavat kaasua ja pölyä kiihtyvällä nopeudella. Devil Comet esittelee poikkeuksellisen kirkkaita ja näkyviä purkauksia, mikä tekee siitä erittäin mielenkiintoisen tutkijoiden kohteen.

5. Kuinka suuri on Paholaisen komeetan ydin?

Tähtitieteilijöiden arvioiden mukaan Paholaisen komeetan ydin on 12.4 mailia, mikä on kaksi kertaa Mount Everestin koko. Tämä valtava suuruus erottaa sen taivaallisista vastineistaan.

Paholaisen komeetan taivaallisen matkan edetessä tähtitieteilijät omaksuvat sen kauneuden arvaamattomuuden. Pidä silmällä päivityksiä ja valmistaudu poikkeukselliseen taivaalliseen tapahtumaan, joka lupaa jättää taivaankatselijat kunnioitukseen. Voit olla varma, että tämä jättimäinen kosminen vaeltaja on vain ohimennen, mikä antaa meille mahdollisuuden nauttia sen loistosta ennen kuin se jatkaa taivaallista matkaansa.