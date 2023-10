Kolossaali komeetta, jolla on omaleimaiset "sarvet", joka hurisee kohti maata

By

Kolossaali komeetta, joka tunnetaan nimellä 12P/Pons-Brooks, lähestyy nopeasti Maata ja näyttää sen merkittäviä piirteitä, jotka tunnetaan nimellä "sarvet". Huolimatta äskettäin tapahtuneesta toisesta suuresta purkauksestaan ​​neljän kuukauden sisällä, nämä näkyvät piirteet ovat edelleen näkyvissä. Mikä tekee tästä komeetta vielä ainutlaatuisemman, on sen päällä olevan aktiivisen tulivuoren läsnäolo. Tässä massiivisessa, suunnilleen kaupungin kokoisessa komeetassa on tulivuori, jonka on määrä purkaa uudelleen, vain kuukausia ensimmäisen räjähdyksensä jälkeen. Kun se jatkaa matkaansa kohti aurinkoa, sen odotetaan lähettävän upeaa kaasu- ja jääpilveä, joka muistuttaa komeetan pinnasta ulkonevia sarvia.

Kryovulkaaniseksi komeetoksi luokitellun 12P/Pons-Brooksin ytimen halkaisija on noin 30 kilometriä. Tämä ydin koostuu kaasun, pölyn ja jään yhdistelmästä, jota kutsutaan yhteisesti "kryomagmaks". Komeetan ydintä ympäröi kaasuvaippa, joka tunnetaan nimellä "kooma". Kun ytimen lämpötila nousee, se päästää räjähdyksiä avaruuteen.

Asiantuntijat ovat havainneet komeetan erottuvien sarvien laajenemisen ja kehittymisen. Jotkut ovat jopa tehneet vertailuja vertaamalla komeetan epäsäännöllistä muotoa scifi-avaruusaluksiin, kuten Tähtien sodan Millennium Falconiin. Kooman epäsäännöllinen muoto johtuu komeetan ytimen poikkeavuuksista. British Academy of Astronomy -akatemian tähtitieteilijä Richard Miles selitti, että kaasujen pitkittynyt laajeneminen komeetan sisällä muodostaa sen epäsäännöllisen muodon.

Tulevina päivinä komeetan kooman odotetaan jatkavan laajentumistaan ​​korostaen entisestään sen merkittäviä sarvia. Tämä poikkeuksellinen taivaanilmiö vangitsee maan asukkaat 21. huhtikuuta 2024, ennen kuin se ajaa komeetan takaisin kohti aurinkokunnan ulkorajaa. Se palaa kuitenkin vasta vuonna 2095.

