Kolossaalinen kryovulkaaninen komeetta lähestyy Maata

Tutkijat ovat ilmoittaneet löytäneensä valtavan komeetan, joka on kolme kertaa Mount Everestin kokoinen ja joka lähestyy nopeasti Maata. Ei kuitenkaan ole syytä huoleen, koska komeetta ei ole törmäyskurssilla planeettamme kanssa. Sen sijaan sen odotetaan näkyvän paljaalla silmällä, kun se saavuttaa lähimmän pisteensä Maata 21. huhtikuuta 2024.

Tämä taivaankappale, nimeltään 12P/Pons-Brooks, on luokiteltu kryovulkaaniseksi komeetoksi. Tämän tyyppisillä komeetoilla on kiinteä ydin, joka ulottuu vaikuttavan 18.6 mailia (30 km) ja koostuu jään, pölyn ja kaasujen seoksesta. Kun aurinko lämmittää komeetta, paine ytimen sisällä kasvaa, jolloin typpeä ja hiilimonoksidia purkautuu komeetan ulkokerroksen halkeamien läpi muodostaen jäisiä palasia.

Pons-Brooks on kokenut räjähdysmäisen tapahtuman kahdesti neljän kuukauden aikana, mikä on antanut sille erottuvan sarvimaisen muodon. Jotkut tarkkailijat ovat jopa verranneet sen ulkonäköä Star Wars -sarjan Millennium Falconiin. Tämä komeetta on kooltaan verrattavissa tunnettuun Halley's-komeettaan, joka nähtiin viimeksi ilman kaukoputkea vuonna 1954. Pons-Brooksilla on samanlainen auringon kiertorata, 71 vuotta ja siksi se luokitellaan "Halley-tyyppiseksi komeetoksi". .

Kun Pons-Brooks lähestyy maapallon lähintä pistettä huhtikuussa 2024, taivaan tarkkailijat voivat odottaa sen huippukirkkautta 2. kesäkuuta 2024. Tämän läheisen kohtaamisen jälkeen komeetta jatkaa matkaansa takaisin aurinkokunnan kaukaisiin kohteisiin, seuraavan odotetun palautuksen myötä vuonna 2095.

Tällä hetkellä komeetta sijaitsee Herkuleen tähdistössä, näkyvissä itä-koillis-suunnassa, noin 36 astetta horisontin yläpuolella. Lisää purkauksia, mahdollisesti vieläkin merkittävämpiä, odotetaan komeetan jatkaessa matkaansa kohti Maata.

Vaikka Pons-Brooks on vaikuttava, kosmisen naapurustomme myrskyisin vulkaaninen komeetta on 29P/Schwassmann-Wachmann. Tämä jättimäinen komeetta, joka on 37 mailia leveä (60 km), kiertää aurinkoa Jupiterin ohi hämmästyttävällä 26,000 20 mailia tunnissa. Sen uskotaan purkautuvan noin 12 kertaa vuodessa, ja sen voimakkain purkautuminen 2022 vuoteen joulukuussa XNUMX kuljetti noin miljoona tonnia kryomagmaa avaruuteen.

