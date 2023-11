Etelämantereen otsoniaukon monimutkaisuuden tutkiminen

Toisin kuin yleinen käsitys, Etelämantereen otsoniaukko on pysynyt huomattavan suurena ja pysyvänä viimeisen neljän vuoden aikana Otagon yliopiston tutkijoiden mukaan. Vaikka kloorifluorihiilivetyjä (CFC-yhdisteitä) on pitkään syytetty otsonikerroksen heikentymisestä, tämä tutkimus viittaa siihen, että siihen on muita vaikuttavia tekijöitä.

Äskettäin Nature Communicationsissa julkaistussa tutkimuksessaan tutkimusryhmä tarkasteli kuukausittaisia ​​ja päivittäisiä muutoksia otsonitasoissa Etelämantereen otsoniaukon eri korkeuksilla ja leveysasteilla vuosina 2004–2022. Johtava kirjoittaja Hannah Kessenich, tohtorikandidaatti fysiikan laitokselta, paljasti. että otsoniaukko ei vain laajentunut, vaan myös syventynyt kevään aikana ja sen keskellä oli huomattavasti vähemmän otsonia kuin 19 vuotta sitten.

Tutkijat havaitsivat yhteyden otsonin heikkenemisen ja Etelämantereen yläpuolella olevaan napapyörteeseen tulevan ilman muutosten välillä. Tämä viittaa siihen, että viimeaikaista suurten otsoniaukojen nousua ei voida selittää pelkästään CFC-yhdisteillä. Vaikka Montrealin pöytäkirja, joka on ohjannut otsonikerrosta heikentävien aineiden sääntelyä vuodesta 1987, on edistynyt huomattavasti CFC-yhdisteiden vaikutuksen rajoittamisessa, muut monimutkaiset tekijät ovat todennäköisesti mukana.

Huolimatta yleisön käsityksestä, että otsoniaukkoongelma on ratkaistu, tutkimus osoittaa, että reikä on ollut yksi suurimmista ennätysten joukosta viimeisen kolmen vuoden aikana, ja kahdessa viidestä sitä edeltäneestä vuodesta on myös havaittu merkittävää otsonikatoa. Itse asiassa vuoden 2023 otsoniaukko on jo ylittänyt kolmen edellisen vuoden koon ja saavuttanut yli 26 miljoonaa neliökilometriä, mikä on lähes kaksinkertainen Etelämantereen pinta-alaan.

Otsonin vaihtelevuuden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää, koska sillä on merkittävä vaikutus eteläisen pallonpuoliskon ilmastoon. Etelämantereen otsoniaukko on olennainen osa tätä ilmastojärjestelmää. Vaikka otsoniaukon vaikutus eroaa kasvihuonekaasujen vaikutuksesta, sillä on herkkä vuorovaikutus ilmakehän tasapainon kanssa. Koska otsoni tyypillisesti absorboi UV-valoa, otsonikerroksen reikä voi johtaa äärimmäisiin UV-tasoihin Etelämantereen pinnalla ja häiritä lämmön jakautumista ilmakehässä.

Tällaiset häiriöt voivat johtaa tuulimallien ja pinta-ilmaston muutoksiin eteläisellä pallonpuoliskolla, mikä vaikuttaa alueisiin maailmanlaajuisesti. Lisäksi tutkijat korostavat, että uusiseelantilaisten ei tarvitse olla liian huolissaan lisääntyneistä UV-säteistä tänä vuonna. Etelämantereen otsoniaukko sijaitsee ensisijaisesti suoraan Etelämantereen ja etelänavan yläpuolella, ja sen vaikutus Uuteen-Seelantiin on vähäinen.

